PSD, mesaj ferm după adoptarea bugetului. Grindeanu: „Nu vom vota un guvern minoritar și nu vom face alianță cu AUR”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, după adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026 în Parlament, că formațiunea pe care o conduce nu va susține un guvern minoritar și nici nu va intra într-o alianță cu AUR.

„PSD-ul nu va vota un guvern minoritar și PSD-ul nu va face alianță cu AUR”, a transmis Grindeanu în fața jurnaliștilor, la finalul ședinței în care bugetul a fost votat cu 319 voturi „pentru”, 104 voturi „împotrivă” și o abținere, în timp ce doi parlamentari nu au participat.

Adoptarea bugetului a venit după mai multe zile de dezbateri intense în comisii și în plen, marcate de tensiuni politice și negocieri între partidele din coaliția de guvernare.

Discuțiile asupra bugetului asigurărilor sociale s-au încheiat fără acceptarea niciunui amendament, iar ședințele din comisii s-au prelungit până în jurul orei 03:00 dimineața.

Grindeanu a subliniat că PSD a susținut în comisii includerea Pachetului de Solidaritate destinat categoriilor vulnerabile, precizând că măsurile vizează pensionarii și copiii cu dizabilități.

„Și bine au făcut colegii mei din comisie pentru că în acest mod am reușit să impunem pachetul de solidaritate care nu e pentru PSD. Este pentru pensionari și pentru copiii cu dizabilități”, a afirmat liderul social-democrat.

PSD nu renunță la ideea schimbării premierului Ilie Bolojan

Pe lângă poziția exprimată față de buget și alianțele politice, Grindeanu a reiterat că PSD nu renunță la ideea schimbării lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

Decizia finală urmează să fie luată în urma unor consultări interne ample, la care vor participa aproximativ 5.000 de membri ai partidului. „O să facem acea consultare internă. Nu voi decide eu, aproape 5.000 de oameni vor vota”, a explicat Grindeanu.

Potrivit acestuia, consultările vor fi organizate în perioada următoare, începând cu întâlniri regionale, urmate de un vot intern la nivelul întregului partid.

Bugetul adoptat vineri este prezentat de coaliția de guvernare drept unul construit pentru a susține investițiile și reformele promise. După vot, premierul Ilie Bolojan a transmis că documentul este „centura de siguranță pe care o avem în fața unor derapaje nedorite”.

„Doamnelor și domnilor, stimați colegi, miniștri, vă mulțumesc tuturor parlamentarilor care ați votat bugetul, un buget care prevede o nouă abordare corectă față de cetățeni. Cu această ocazie, le spun românilor că toate reformele făcute până acum, reforma administrației, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituțiile publice sunt reflectate în acest buget.

Bugetul reprezintă și centura de siguranță pe care o avem în fața unor derapaje nedorite. Astfel, nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni și risipi finanțele publice. Spunem adevărul și facem tot ce ne stăm putință pentru a echilibra situația financiară. Avem forța necesară să îndreptăm lucrurile și să punem România pe baze corecte și realiste. Trebuie să lucrăm în continuare pentru a întări România pentru că vedem ce se întâmplă la nivel mondial, iar noi trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui șoc care poate veni din afară”, a spus Ilie Bolojan.