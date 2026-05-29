Nicușor Dan, discuție cu Zelenski după drona căzută pe un bloc din Galați: România și Ucraina accelerează producția comună de drone

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri, 29 mai, că a avut o convorbire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe.

Șeful statului a descris cazul drept „cel mai grav” incident produs pe teritoriul României de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Am avut astăzi o convorbire cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în urma incidentului cauzat de o dronă rusească în Galați, cel mai grav de pe teritoriul român de la începutul războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele României a afirmat că reacțiile aliaților occidentali arată că agresiunea Rusiei reprezintă o amenințare pentru întreaga regiune.

„După cum au afirmat astăzi aliații și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se oprește la granițe”, a scris acesta.

Nicușor Dan a acuzat Moscova că ignoră dreptul internațional și pune în pericol viețile civililor.

„Prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați”, a afirmat președintele.

Șeful statului a transmis că Rusia trebuie să oprească atacurile și să accepte negocieri reale pentru încheierea războiului.

„Acest lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele României a anunțat și o accelerare a cooperării dintre București și Kiev în domeniul producției de drone.

„Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid”, a transmis acesta.

Potrivit lui Nicușor Dan, experiența militară a Ucrainei în utilizarea dronelor reprezintă un avantaj strategic pentru securitatea regiunii.

„Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic”, a mai spus președintele.

În final, Nicușor Dan a reiterat angajamentul României pentru întărirea Flancului Estic al NATO și sprijinirea Ucrainei.

„România continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei în căutarea sa legitimă de autoapărare”, a transmis șeful statului.

Zelenski propune cooperare cu Bucureștiul pentru combaterea amenințărilor aeriene.

Liderul de la Kiev a afirmat că atacul a vizat în mod deliberat infrastructura civilă și nave comerciale din sudul Ucrainei, în apropierea frontierelor cu România.

„Noaptea trecută, rușii au lansat un atac deliberat asupra regiunii Odesa, care se învecinează cu România. A fost încă un atac cinic asupra infrastructurii civile din orașele și apele noastre, vizând nave civile de transport containere”, a scris pe X Zelenski.

Potrivit acestuia, una dintre dronele utilizate, de tip similar celor iraniene Shahed folosite frecvent de Rusia, a lovit „o clădire rezidențială obișnuită din România”.

Președintele ucrainean le-a transmis un mesaj de susținere persoanelor rănite și a afirmat că Ucraina este pregătită să sprijine România „în orice mod necesar” în astfel de situații.

Kievul cere sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

Zelenski a insistat asupra necesității intensificării presiunii occidentale asupra Moscovei pentru a împiedica extinderea războiului.

„Este necesar să creștem presiunea asupra Rusiei pentru ca acest război să nu fie prelungit sau extins”, a spus liderul ucrainean.

El a adăugat că Ucraina se așteaptă ca noul pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană să fie „cu adevărat puternic” și să producă pierderi semnificative pentru Rusia.