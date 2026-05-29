search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan, discuție cu Zelenski după drona căzută pe un bloc din Galați: România și Ucraina accelerează producția comună de drone

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri, 29 mai, că a avut o convorbire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe.

Nicușor Dan, și Volodimir Zelenski. FOTO Inquam / Octav Ganea
Nicușor Dan, și Volodimir Zelenski. FOTO Inquam / Octav Ganea

Șeful statului a descris cazul drept „cel mai grav” incident produs pe teritoriul României de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Am avut astăzi o convorbire cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în urma incidentului cauzat de o dronă rusească în Galați, cel mai grav de pe teritoriul român de la începutul războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei”, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele României a afirmat că reacțiile aliaților occidentali arată că agresiunea Rusiei reprezintă o amenințare pentru întreaga regiune.

„După cum au afirmat astăzi aliații și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se oprește la granițe”, a scris acesta.

Nicușor Dan a acuzat Moscova că ignoră dreptul internațional și pune în pericol viețile civililor.

„Prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați”, a afirmat președintele.

Șeful statului a transmis că Rusia trebuie să oprească atacurile și să accepte negocieri reale pentru încheierea războiului.

„Acest lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele României a anunțat și o accelerare a cooperării dintre București și Kiev în domeniul producției de drone.

„Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid”, a transmis acesta.

Potrivit lui Nicușor Dan, experiența militară a Ucrainei în utilizarea dronelor reprezintă un avantaj strategic pentru securitatea regiunii.

„Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic”, a mai spus președintele.

În final, Nicușor Dan a reiterat angajamentul României pentru întărirea Flancului Estic al NATO și sprijinirea Ucrainei.

„România continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei în căutarea sa legitimă de autoapărare”, a transmis șeful statului.

Zelenski propune cooperare cu Bucureștiul pentru combaterea amenințărilor aeriene.

Liderul de la Kiev a afirmat că atacul a vizat în mod deliberat infrastructura civilă și nave comerciale din sudul Ucrainei, în apropierea frontierelor cu România.

„Noaptea trecută, rușii au lansat un atac deliberat asupra regiunii Odesa, care se învecinează cu România. A fost încă un atac cinic asupra infrastructurii civile din orașele și apele noastre, vizând nave civile de transport containere”, a scris pe X Zelenski.

Potrivit acestuia, una dintre dronele utilizate, de tip similar celor iraniene Shahed folosite frecvent de Rusia, a lovit „o clădire rezidențială obișnuită din România”.

Președintele ucrainean le-a transmis un mesaj de susținere persoanelor rănite și a afirmat că Ucraina este pregătită să sprijine România „în orice mod necesar” în astfel de situații.

Kievul cere sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

Zelenski a insistat asupra necesității intensificării presiunii occidentale asupra Moscovei pentru a împiedica extinderea războiului.

„Este necesar să creștem presiunea asupra Rusiei pentru ca acest război să nu fie prelungit sau extins”, a spus liderul ucrainean.

El a adăugat că Ucraina se așteaptă ca noul pachet de sancțiuni pregătit de Uniunea Europeană să fie „cu adevărat puternic” și să producă pierderi semnificative pentru Rusia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
digi24.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după prăbușirea dronei rusești la Galați. Mesajul ironic transmis de Dmitri Peskov
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, huiduit la Galați, după ce a vizitat blocul pe care a căzut drona. Oamenii i-au strigat: “Demisia!”
gandul.ro
image
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
mediafax.ro
image
Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Decizia Comisiei de Disciplină. Update
fanatik.ro
image
Lector la Științele Guvernării, despre drona prăbușită la Galați: „Este cel mai grav incident pentru o țară NATO, un eșec de proporții al României”
libertatea.ro
image
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
digisport.ro
image
Povestea unui român revenit în țară după 10 ani de străinătate a aprins internetul: „Îmi pare rău că m-am întors”
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
Ce se întâmplă cu apartamentele din Galaţi lovite de drona rusească. Sunt sau nu despăgubiţi proprietarii?
zf.ro
image
Lecţiile pe care România le poate învăţa de la Ucraina după atacul din Galaţi. Scutaru: Rusia va escalada
observatornews.ro
image
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
cancan.ro
image
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Câți bani ai în plus la pensia privată după creșterea record a Pilonului II. Calcul în funcție de fond
playtech.ro
image
George Puşcaş, out din lot la Dinamo – FCSB! Oficialii încearcă să îl aducă de urgenţă pe Alex Pop de la propria nuntă
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
S-a terminat: Jose Mourinho a semnat!
digisport.ro
image
Dani Oțil, mai sincer ca niciodată: de ce nu se consideră un prezentator TV bun? „Mi s-a deșurubat ceva rău în cap”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Rusia face un anunț de ultimă oră! Putin ia măsuri după drona căzută la Galați
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine sunt victimele din explozia dronei rusești care a căzut pe blocul din Galați. O mamă și copilul ei au ajuns de urgență la spital VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
click.ro
image
Facultatea din România unde aproape toți absolvenții își găsesc imediat job. A intrat în elita universităților din Europa
click.ro
image
Christian Sabbagh vorbește despre perioada de după AVC. Ce s-a schimbat în viața lui și cum se simte în prezent: „Sunt mai atent”. Meniul prezentatorului într-o zi obișnuită
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
JLo foto Profimedia jpg
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei
clickpentrufemei.ro
Bijuterii din aur descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Arabia Saudită)
Bijuterii din aur, vechi de peste 1.100 de ani, descoperite în situl medieval timpuriu de la Dariyah
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar

OK! Magazine

image
Femeia care a trăit 117 ani a explicat secretul longevității, printre care să stai single și să fii independentă. Ce mânca, de fapt, italianca

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei

Click! Sănătate

image
Fă testul și afli de ce te simți singur/ă. Prima imagine pe care o vezi în acest test dezvăluie motivul