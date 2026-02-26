PSD își reafirmă dreptul de a analiza „dacă și în ce condiții va continua să susțină actuala Coaliție de guvernare”

PSD a transmis joi, 26 februarie, că „nu a cerut celor din PNL să vină cu o altă propunere în locul premierului Bolojan și nici nu a solicitat conducerii USR să își retragă miniștrii din guvern”. Mesajul social-democraților vine după vestea privind consultările interne din partid referitoare la participarea în actuala guvernare.

Potrivit unui comunicat publicat de social-democrați pe rețelele de socializare, „cele două partide trebuie să își amintească faptul că actualul guvern a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD.”

„Deci este dreptul suveran și democratic al conducerii PSD de a analiza în forurile interne ale partidului dacă și în ce condiții va continua să susțină actuala Coaliție de guvernare”, adaugă PSD.

PSD spune că a început de câteva luni un proces de consultare internă, iar decizia finală va depinde și de propunerea de buget pentru 2026.

Partidul precizează că această dezbatere internă a fost declanșată de încălcările Acordului Politic al Coaliției de către unii parteneri de guvernare, care au luat decizii în guvern fără consultare și fără consens în coaliție.

„PSD a avut o conduită corectă atunci când, în pofida diferențelor doctrinare majore față de celelalte partide din Coaliție, a susținut prin vot o formulă de guvernare care să ofere României o conducere politică stabilă.

Însă susținerea PSD nu poate fi acordată în orice condiții și indiferent de câte ori se încalcă Acordul Politic de către celelalte partide”, precizează social-democrații.

PSD solicită partenerilor de coaliție să respecte interesele alegătorilor săi, care reprezintă o parte semnificativă a electoratului actualei coaliții.

Partidul consideră legitim să reacționeze atunci când măsurile Guvernului Bolojan afectează puternic cetățenii cu venituri mici și medii și subliniază că, după perioada de austeritate severă, este esențial ca viitorul buget să prevadă fonduri pentru sprijinirea acestor categorii vulnerabile.

Grindeanu: „Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă”

Cu o zi înainte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunțase că va propune un vot intern pentru a decide dacă partidul rămâne în coaliție cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului sau dorește un alt premier de la PNL.

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR.

Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a spus Sorin Grindeanu în interviul pentru G4Media.

Acesta a afirmat că a luat decizia deoarece există neînțelegeri în coaliție, a invocat reproșuri la adresa USR și faptul că PSD e singurul partid de stânga.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat însă că tensiunile vizibile în spațiul public nu reflectă atmosfera reală din ședințele de coaliție, care sunt în general constructive.