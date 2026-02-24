search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Harta supraviețuirii politice: PSD recuperează ușor, USR se prăbușește, iar AUR rămâne „conectat”

0
0
Publicat:

Deși alegerile au trecut, partidele de la putere par blocate în logica electorală. Confruntate cu necesitatea redresării economice și cu presiunea unei opoziții tot mai vizibile, formațiunile guvernamentale se află sub spectrul unei curse contra cronometru până la viitoarele alegeri din 2028.

Alegerile din 2028 ar putea aduce noi partide în prim-plan FOTO Colaj / Getty Images
Alegerile din 2028 ar putea aduce noi partide în prim-plan FOTO Colaj / Getty Images

Calculul electoral primează în coaliție, astfel că majoritatea partidelor se delimitează public de tăierile bugetare și de creșterile de taxe asumate la vârful Guvernului. Acest lucru este mai vizibil la cele două mari formațiuni, PSD și PNL, care caută cu disperare să-și recâștige electoratul, deși următoarele alegeri sunt încă departe.

„Fiecare partid încearcă să se poziționeze așa cum electoratul pe care își dorește să îl reprezinte se așteaptă. Din păcate, pentru ele, de cele mai multe ori, diferența majoră dintre modul în care comunica și cum acționează este vizibilă. Și electoratul nu mai ține cont neapărat de comunicare, ci se uită la lucrurile pe care le simte zi de zi, în viața de zi cu zi. Aici apare problema lor, pentru că indiferent cum comunici, indiferent cât de bine încearci să comunici, acțiunile duc la o viață din ce în ce mai grea pentru cetățeni, iar lucrul ăsta bate orice comunicare”, explică sociologul Ionaș Vladimir pentru „Adevărul”.

În prezent, partidul cel mai rupt de electorat este USR, explică sociologul: „USR-ul este rupt în momentul de față de orice parte a electoratului. Nu reprezintă un electorat anume, încearcă să rupă din toate părțile și de aceea, din punctul meu de vedere, și la cum arată astăzi datele referitoare la o posibilă intenție de vot, nu reușește să mai reprezinte pe nimeni. Este partidul care pierde din ce în ce mai mult la intenția de vot”.

La polul opus, în coaliție, PSD este cel care reușește cât de cât să recupereze, însă, în momentul de față, niciun partid al guvernării nu este cu adevărat conectat la electorat, explică acesta.

În afara guvernării există însă o formațiune încă foarte conectată cu electoratul. Vorbim despre AUR. „E normal să se întâmple lucrul acesta. Momentan e foarte greu pentru partidele care compun coaliția de guvernare să reprezinte cu adevărat electoratul. Dar se luptă, încearcă”, mai explică Ionaș Vladimir.

2028, „o resetare a sectorului politic”

„Partidele politice sunt efectiv speriate în momentul de față, toate cele de la guvernare, și încearcă să găsească soluții pentru a nu pierde electorat în timpul anului 2027 sau chiar începutul anului 2028” – Radu Carp, profesor în științe politice

La rândul lui, Radu Carp, profesor în științe politice, este de părere că în viitor vom asista la o resetare fundamentală a sectorului politic. „Nu cred că vreunul dintre partidele aflate la guvernare în momentul de fata vor mai reuși să mai strângă 50%. Mai mult ca sigur vor apărea noi partide. Asta s-a văzut și după criza economică din 2010. Așa a fost favorizată apariția AUR. Sigur că a apărut mult mai târziu, dar este efectul crizei până la urmă. Și asta se întâmplă în toate țările europene. România este o țară în profundă criză economică, diferit față de alte țări europene, la toți indicatorii, în ceea ce privește creștere economică, inflație și așa mai departe. De aceea cred că partidele politice, toate cele de la guvernare, sunt efectiv speriate în momentul de față și încearcă să găsească soluții pentru a nu pierde electorat în timpul anului 2027 sau chiar începutul anului 2028”, explică acesta pentru „Adevărul”.

Analistul atrage atenția că mărirea taxelor trece uneori neobservată, dar impozitele locale ustură electoratul. Potrivit expertului, lovitura dublă asupra buzunarelor românilor va produce o reacție în lanț care va avantaja forțele politice gata să speculeze această vulnerabilitate a guvernării. „Există o teorie care se verifică din păcate în România, că în momentul în care crești taxele, asta nu are un impact electoral fundamental foarte mare. În momentul în care mărești însă impozițele, asta are un impact electoral. Ori la noi, datoriță creșterii simultane a taxelor și a impozitelor locale se va produce mai mult ca sigur un efect cumulat. Adică vor fi partide care vor profita de această situație”, mai indică acesta.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Câți bani ar putea primi pensionarii și familiile cu venituri mici
mediafax.ro
image
Fotbalistul cu dublă cetățenie s-a mutat în România după transferul la FCSB și dezvăluie: „Nebunie! În Israel nu am trăit așa ceva”
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
antena3.ro
image
Se prăbuşeşte consumul, care reprezintă 60% din PIB. "Nu o să mai vedeţi acele coşuri pline în supermarketuri"
observatornews.ro
image
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Ce se întâmplă legal dacă un angajat moare în timpul serviciului. Ce prevede Codul Muncii
playtech.ro
image
Gigi Becali, Ilie Dumitrescu și Radu Naum s-au contrat în direct la TV după ce Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu: ”Ea face 11 metri, nu el” / „Sunt curios dacă are ceva la piept”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali n-a rezistat, după ce a văzut imaginile cu Iuliana Demetrescu și Joao Paulo! Verdictul patronului FCSB
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
500 de lei au dispărut din pensie! LOVITURĂ COLOSALĂ pentru pensionarii din România
romaniatv.net
image
Sprijin de 1.000 de lei pentru pensionari, în două tranșe. Ministrul Muncii anunță măsurile sociale propuse pentru familii
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
image
5 zodii care își pot schimba destinul între Dragobete și 1 Martie. Astrele anunță evenimente majore în viața acestor nativi
click.ro
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
0b8d5dd0 5c14 11ef b6a2 dfd47a992fec jpg
Descoperire extraordinară la Ness of Brodgar, Scoția: noile scanări 3D ar putea rescrie istoria neolitică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești