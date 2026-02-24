Harta supraviețuirii politice: PSD recuperează ușor, USR se prăbușește, iar AUR rămâne „conectat”

Deși alegerile au trecut, partidele de la putere par blocate în logica electorală. Confruntate cu necesitatea redresării economice și cu presiunea unei opoziții tot mai vizibile, formațiunile guvernamentale se află sub spectrul unei curse contra cronometru până la viitoarele alegeri din 2028.

Calculul electoral primează în coaliție, astfel că majoritatea partidelor se delimitează public de tăierile bugetare și de creșterile de taxe asumate la vârful Guvernului. Acest lucru este mai vizibil la cele două mari formațiuni, PSD și PNL, care caută cu disperare să-și recâștige electoratul, deși următoarele alegeri sunt încă departe.

„Fiecare partid încearcă să se poziționeze așa cum electoratul pe care își dorește să îl reprezinte se așteaptă. Din păcate, pentru ele, de cele mai multe ori, diferența majoră dintre modul în care comunica și cum acționează este vizibilă. Și electoratul nu mai ține cont neapărat de comunicare, ci se uită la lucrurile pe care le simte zi de zi, în viața de zi cu zi. Aici apare problema lor, pentru că indiferent cum comunici, indiferent cât de bine încearci să comunici, acțiunile duc la o viață din ce în ce mai grea pentru cetățeni, iar lucrul ăsta bate orice comunicare”, explică sociologul Ionaș Vladimir pentru „Adevărul”.

În prezent, partidul cel mai rupt de electorat este USR, explică sociologul: „USR-ul este rupt în momentul de față de orice parte a electoratului. Nu reprezintă un electorat anume, încearcă să rupă din toate părțile și de aceea, din punctul meu de vedere, și la cum arată astăzi datele referitoare la o posibilă intenție de vot, nu reușește să mai reprezinte pe nimeni. Este partidul care pierde din ce în ce mai mult la intenția de vot”.

La polul opus, în coaliție, PSD este cel care reușește cât de cât să recupereze, însă, în momentul de față, niciun partid al guvernării nu este cu adevărat conectat la electorat, explică acesta.

În afara guvernării există însă o formațiune încă foarte conectată cu electoratul. Vorbim despre AUR. „E normal să se întâmple lucrul acesta. Momentan e foarte greu pentru partidele care compun coaliția de guvernare să reprezinte cu adevărat electoratul. Dar se luptă, încearcă”, mai explică Ionaș Vladimir.

2028, „o resetare a sectorului politic”

„Partidele politice sunt efectiv speriate în momentul de față, toate cele de la guvernare, și încearcă să găsească soluții pentru a nu pierde electorat în timpul anului 2027 sau chiar începutul anului 2028” – Radu Carp, profesor în științe politice

La rândul lui, Radu Carp, profesor în științe politice, este de părere că în viitor vom asista la o resetare fundamentală a sectorului politic. „Nu cred că vreunul dintre partidele aflate la guvernare în momentul de fata vor mai reuși să mai strângă 50%. Mai mult ca sigur vor apărea noi partide. Asta s-a văzut și după criza economică din 2010. Așa a fost favorizată apariția AUR. Sigur că a apărut mult mai târziu, dar este efectul crizei până la urmă. Și asta se întâmplă în toate țările europene. România este o țară în profundă criză economică, diferit față de alte țări europene, la toți indicatorii, în ceea ce privește creștere economică, inflație și așa mai departe. De aceea cred că partidele politice, toate cele de la guvernare, sunt efectiv speriate în momentul de față și încearcă să găsească soluții pentru a nu pierde electorat în timpul anului 2027 sau chiar începutul anului 2028”, explică acesta pentru „Adevărul”.

Analistul atrage atenția că mărirea taxelor trece uneori neobservată, dar impozitele locale ustură electoratul. Potrivit expertului, lovitura dublă asupra buzunarelor românilor va produce o reacție în lanț care va avantaja forțele politice gata să speculeze această vulnerabilitate a guvernării. „Există o teorie care se verifică din păcate în România, că în momentul în care crești taxele, asta nu are un impact electoral fundamental foarte mare. În momentul în care mărești însă impozițele, asta are un impact electoral. Ori la noi, datoriță creșterii simultane a taxelor și a impozitelor locale se va produce mai mult ca sigur un efect cumulat. Adică vor fi partide care vor profita de această situație”, mai indică acesta.