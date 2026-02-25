Sorin Grindeanu dinamitează Coaliția: „Mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan?”. PSD va decide dacă rămâne în Guvern alături de USR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va propune un vot intern pentru a decide dacă partidul rămâne în coaliție cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului sau dorește un alt premier de la PNL.

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR.

Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a spus Sorin Grindeanu în interviul pentru G4Media.

Acesta a afirmat că a luat decizia deoarece există neînțelegeri în coaliție, a invocat reproșuri la adresa USR și faptul că PSD e singurul partid de stânga.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat însă că tensiunile vizibile în spațiul public nu reflectă atmosfera reală din ședințele de coaliție, care sunt în general constructive.

PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează Programul de relansare economică

Tot săptămâna trecută, PSD a cerut PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică, susținând că tensiunile politice întârzie o reformă esențială pentru economie.

Social-democrații susțin că programul, inițiat în septembrie 2025, a fost deja amânat prea mult, iar acest lucru ar fi contribuit la accentuarea problemelor economice.

„Programul pe care l-a inițiat încă din luna septembrie 2025 a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut”, precizează PSD.

În contextul intrării în recesiune tehnică, PSD avertizează că o nouă întârziere ar putea agrava situația economică.

„După intrarea în recesiune tehnică, România nu își mai permite un nou blocaj asupra acestei reforme, care își propune să încurajeze investițiile noi în sectoarele strategice ale economiei naționale. România are nevoie urgent de stimuli economici pentru a redresa scăderea economică din ultimele două trimestre”, se mai arată în comunicat.

Anterior, Grindeanu amenințase cu ieșirea din Coaliție dacă propunerile PSD nu vor fi acceptate de premierul Ilie Bolojan.

„Noi suntem un partid de stânga, într-o Coaliție de dreapta. În acest moment balanța înclină spre da, dar acum suntem în curs de evaluare dacă mai rămânem în Coaliție. (...) Niciodată PSD nu poate fi minimizat și să nu se țină cont de propunerile noastre. În momentul în care nu se mai ține cont, nu văd de ce am mai face parte din această Coaliție”, a transmis Grindeanu.