search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sorin Grindeanu dinamitează Coaliția: „Mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan?”. PSD va decide dacă rămâne în Guvern alături de USR

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va propune un vot intern pentru a decide dacă partidul rămâne în coaliție cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului sau dorește un alt premier de la PNL.

Sorin Grindeanu/FOTO: Captură video PSD
Sorin Grindeanu/FOTO: Captură video PSD

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR.

Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a spus Sorin Grindeanu în interviul pentru G4Media.

Acesta a afirmat că a luat decizia deoarece există neînțelegeri în coaliție, a invocat reproșuri la adresa USR și faptul că PSD e singurul partid de stânga.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat însă că tensiunile vizibile în spațiul public nu reflectă atmosfera reală din ședințele de coaliție, care sunt în general constructive.

PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează Programul de relansare economică

Tot săptămâna trecută, PSD a cerut PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică, susținând că tensiunile politice întârzie o reformă esențială pentru economie.

Social-democrații susțin că programul, inițiat în septembrie 2025, a fost deja amânat prea mult, iar acest lucru ar fi contribuit la accentuarea problemelor economice.

„Programul pe care l-a inițiat încă din luna septembrie 2025 a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut”, precizează PSD.

În contextul intrării în recesiune tehnică, PSD avertizează că o nouă întârziere ar putea agrava situația economică.

„După intrarea în recesiune tehnică, România nu își mai permite un nou blocaj asupra acestei reforme, care își propune să încurajeze investițiile noi în sectoarele strategice ale economiei naționale. România are nevoie urgent de stimuli economici pentru a redresa scăderea economică din ultimele două trimestre”, se mai arată în comunicat.

Anterior, Grindeanu amenințase cu ieșirea din Coaliție dacă propunerile PSD nu vor fi acceptate de premierul Ilie Bolojan.

„Noi suntem un partid de stânga, într-o Coaliție de dreapta. În acest moment balanța înclină spre da, dar acum suntem în curs de evaluare dacă mai rămânem în Coaliție. (...) Niciodată PSD nu poate fi minimizat și să nu se țină cont de propunerile noastre. În momentul în care nu se mai ține cont, nu văd de ce am mai face parte din această Coaliție”,  a transmis Grindeanu. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
digi24.ro
image
Pățania unui bărbat din Harghita care a comandat online mai mulți struți. Cum a rămas fără bani
stirileprotv.ro
image
Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
gandul.ro
image
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu – DOCUMENT
mediafax.ro
image
Kyros Vassaras, apărat de un “greu” al arbitrajului românesc: “Nu văd pe altcineva în locul lui! Şi-a făcut treaba!” Ce îi reproșează președintelui CCA. Exclusiv
fanatik.ro
image
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
A scăpat de pedeapsa cu moartea într-o țară "de lumea a treia", dar nu s-a terminat: "Mi-e rău"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
observatornews.ro
image
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
cancan.ro
image
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Anunţ de ultimă oră de la meteo! Vremea se schimbă radical, când vine primăvara cu adevărat
playtech.ro
image
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de ani. Un coleg rupe tăcerea, iar cazul arată ceva mult mai grav: „Ordinul e clasificat”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Daniela, o tânără mamă și soție din Argeș, s-a stins din viață la doar 37 de ani: „La mulți ani ți-am spus acum două zile, iar azi îți spun adio”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți clienții Hidroelectrica. Se schimbă tarifele
mediaflux.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Bill Gates recunoaște aventuri amoroase cu două rusoaice și își cere scuze angajaților pentru legăturile cu Epstein
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
3 zodii a căror viață se va schimba în bine înainte de sfârșitul lunii martie. Astrele anunță surprize neașteptate și oportunități uriașe
click.ro
image
Gabriela Cristea, schimbare radicală de look! Fosta moderatoare s-a afișat cu părul scurt. FOTO
click.ro
Margot Robbie în The Wolf Of Wall Street foto profimedia 0183328758 jpg
Mare amatoare de senzații tari, o actriță de top s-a lăsat „biciuită până la extaz”. Confesiunile ei ne fac să ne înfiorăm!
okmagazine.ro
Trufe cu lamaie Sursa foto shutterstock 2141596615 jpg
Trufe cu lămâie, desertul cu lămâie pe care nu vrei să‑l împarți cu nimeni!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce i-a spus Kate Middleton lui William la BAFTA 2026. Gestul lui a arătat o oarecare tensiune

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Ce face prima dată un medic când ajunge într-o cameră de hotel