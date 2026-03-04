search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
Iranul amenință: un atac asupra ambasadei din Beirut ar putea transforma reprezentanțele Israelului din întreaga lume în „ținte legitime”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Iranul ameninţă că un atac asupra ambasadei din Beirut ar putea declanșa represalii globale şi ar transforma reprezentanțele diplomatice ale Israelului din întreaga lume în „ținte legitime”.

Un atac asupra ambasadei din Beirut ar declanşa represalii. FOTO: arhivă
Un atac asupra ambasadei din Beirut ar declanşa represalii. FOTO: arhivă

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate ale Republicii Islamice Iran, generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi, a transmis miercuri, 4 martie, un avertisment dur, după ce Israelul a amenințat că ar putea viza ambasada iraniană din Beirut.

Potrivit agenției semi-oficiale Tasnim News, citată de Jerusalem Post, Shekarchi a declarat că, în cazul unui atac, toate ambasadele Israelului din întreaga lume ar deveni ținte legitime.

„Israelul a amenințat că va viza ambasada iraniană din Liban. Dacă Israelul atacă ambasada Iranului, toate ambasadele acestui regim vor deveni ținte legitime”, a avertizat oficialul

Generalul de brigadă a subliniat că Israelul acționează fără limite și a remarcat că, în ciuda capacității militare semnificative, Iranul a respectat până acum dreptul internațional şi nu a reprezentat pentru nimeni o ameninţare nucleară.

„În afară de Statele Unite și Israel, Republica Islamică Iran nu are nici conflicte, nici ostilitate față de alte țări ale lumii și își desfășoară relațiile pe baza cooperării”, a adăugat Abolfazl Shekarchi.

El a avertizat că un atac asupra ambasadei din Beirut ar constitui o crimă și ar oferi Forțelor Armate iraniene un motiv „legitim” pentru a răspunde militar:

„O eventuală lovire de către Israel a ambasadei Iranului din Liban ar constitui o crimă, care ar oferi Forțelor Armate iraniene un motiv legitim pentru a întreprinde o acțiune de răspuns”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Abolfazl Shekarchi a transmis un mesaj ferm, subliniind hotărârea Teheranului de a se opune Israelului și susținătorilor săi, inclusiv Statelor Unite.

„Teheranul este hotărât să aducă regimul sionist și pe susținătorul său, Statele Unite, în genunchi și nu va da înapoi în niciun fel de pe acest drum”, a ameninţat el.

