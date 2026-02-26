Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, atac la social-democrați: „Pentru Grindeanu și PSD e o problemă să faci ceea ce ai promis”

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, a reacționat la declarațiile președintelui PSD Sorin Grindeanu, care a anunțat că va propune un vot intern pentru a decide dacă partidul rămâne în coaliție cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

Declarațiile liderului PSD Sorin Grindeanu, care pune sub semnul îndoielii continuarea guvernării cu premierul Bolojan l-a deranjat profund pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan.

Într-un comentariu pe Facebook, acesta îi reproșează lui Grindeanu că nu este un om de cuvânt.

”Pentru oamenii cinstiți, respectarea cuvântului dat este un motiv de susținere. Pentru Sorin Grindeanu, respectarea cuvântului dat este motiv de schimbare din funcție. Mǎsurile implementate de prim-ministrul Bolojan:

* Reforma pensiilor speciale

* Reducerea cheltuielilor de personal

* Reducerea deficitului

* Reforma administrației centrale și locale.

Toate aceste măsuri - absolut necesare pentru relansarea economică - au fost anunțate în programul de guvernare din iunie 2025 și au fost agreate de coaliție. Adică și de PSD. Pentru Grindeanu și PSD nu e o problemă să promiți și să nu te ții de promisiune. Pentru Grindeanu și PSD e o problemă să faci ceea ce ai promis”, scrie Mureșan pe pagina de Facebook.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va propune un vot intern pentru a decide dacă partidul rămâne în coaliție cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului sau dorește un alt premier de la PNL.

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a spus Sorin Grindeanu în interviul pentru G4Media.

Acesta a afirmat că a luat decizia deoarece există neînțelegeri în coaliție, a invocat reproșuri la adresa USR și faptul că PSD e singurul partid de stânga.