Kelemen Hunor spune că scandalurile din coaliție sunt doar de ochii lumii: „PSD și USR se suportă mai bine decât vă închipuiți”

Kelemen Hunor, liderul UDMR, susține că tensiunile dintre PSD și USR, vizibile adesea în declarațiile publice, nu reflectă cu acuratețe atmosfera reală din interiorul coaliției de guvernare.

Într-un interviu acordat emisiunii Insider Politic de la Prima TV, acesta a afirmat că relațiile dintre cele două partide sunt mult mai bune decât își imaginează publicul, potrivit News.ro.

Întrebat direct dacă PSD și USR „se suportă” în ședințele de coaliție, Kelemen Hunor a răspuns fără ezitare: „Mult mai bine decât vă închipuiți dumneavoastră.”

Liderul UDMR a amintit, în acest context, și remarca ironică a lui Sorin Grindeanu, care spusese că „PSD-ul se găsește în USR”, și a sugerat că, în ciuda disputelor din spațiul public, colaborarea din interior este mai puțin tensionată.

Ședințe vs declarații

Kelemen Hunor a descris o diferență clară între atmosfera din ședințele de lucru și imaginea proiectată în mass-media. Potrivit acestuia, discuțiile din coaliție sunt, în general, constructive, iar partenerii de guvernare încearcă să găsească soluții comune, chiar dacă pornesc de la poziții diferite.

„Dacă stai la ședința coaliției și asculți ce se întâmplă acolo, pare ok. Dacă te uiți la televizor după ședință și vezi doar declarațiile, ai impresia că arde casa”, a explicat liderul UDMR.

Hunor a explicat negocierile interne și retorica publică urmează adesea logici diferite.

„E o realitate nu chiar paralelă, dar suprapusă oricum”.