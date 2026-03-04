search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
Vei posta pe Facebook și după moarte? Meta primește brevetul pentru IA care îți continuă activitatea pe rețelele sociale după deces

Meta a obținut la sfârșitul lunii decembrie un brevet pentru un sistem de inteligență artificială care poate simula activitatea unei persoane pe rețelele de socializare, cum ar fi răspunsul la conținut postat de persoane reale, și după ce titularii conturilor au murit.

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta
Mark Zuckerberg, CEO Meta, lansează un AI care poate posta în locul tău și după moarte

În brevet, Meta explică de ce crede că oamenii ar putea avea nevoie de acest lucru.

Dacă nu mai postezi online — fie pentru că ai nevoie de o pauză de la rețelele sociale, fie... dacă... mori — experiența urmăritorilor tăi va fi afectată. Pe scurt, le va fi dor de tine.

Impactul asupra utilizatorilor este mult mai sever și permanent dacă utilizatorul respectiv este decedat și nu se mai poate întoarce niciodată pe platforma de socializare”, se arată în document.

Pentru a umple acest gol, Meta ar crea, în esență, o clonă digitală a prezenței tale pe rețelele sociale, antrenând un model pe baza datelor „specifice utilizatorului” - inclusiv a activității istorice de pe platformă, cum ar fi comentariile, aprecierile sau conținutul - pentru a înțelege cum te- ai comporta (sau, mai degrabă, cum te-ai comporta).

Acea clonă poate apoi răspunde la conținutul altor persoane prin aprecieri și comentarii sau răspunzând la mesaje directe. Pentru influencerii sau creatorii care își câștigă existența pe platformele Meta și au nevoie să ia o pauză de la rețelele sociale, un astfel de instrument ar putea fi util.

Brevetul Meta face referire și la o tehnologie care ar permite LLM să simuleze apeluri video sau audio cu utilizatorii.

Purtătorul de cuvânt al Meta a declarat că, deși aceasta depune brevete pentru a dezvălui concepte, un brevet acordat nu înseamnă întotdeauna că firma va urmări, dezvolta sau implementa tehnologia respectivă.

Totuși, deschide multe întrebări despre natura tehnologiei - și despre durere. Un robot cu inteligență artificială care îți este dublu în timp ce ești într-o detoxifiere digitală e una, dar să imiți oameni care au murit?

Edina Harbinja, profesoară din Marea Britanie la Facultatea de Drept a Universității din Birmingham, are îngrijorări.

Nu afectează doar aspectele juridice, ci și o mulțime de probleme sociale, etice și filozofice foarte importante”, a declarat Harbinja, specializată în drepturi digitale și confidențialitate post-mortem, pentru Business Insider.

Intrarea în domeniul tehnologiei pentru gestionarea durerii

Meta s-a gândit de ani de zile la gestionarea moștenirii digitale.

Acum aproximativ un deceniu, Facebook a lansat instrumente care le permiteau oamenilor să desemneze o „persoană de contact anterioară” pentru a le gestiona conturile în cazul în care decedau. Iar în perioada metaversului companiei, într-un interviu din 2023 cu podcasterul Lex Fridman, Mark Zuckerberg a discutat despre avatarele virtuale pentru persoanele decedate.

Dacă cineva a pierdut o persoană dragă și este îndurerat, ar putea exista modalități prin care posibilitatea de a interacționa sau de a retrăi anumite amintiri ar putea fi de ajutor”, a spus Zuckerberg la momentul respectiv.

Citește și: Mark Zuckerberg declară război smartphone-urilor. Cu ce vrea să le înlocuiască șeful META

Există o mulțime de denumiri pentru această categorie mai largă de tehnologii - roboți ai morții, roboți fantomă, tehnologie pentru gestionarea durerii - care își propun să ajute oamenii să facă față pierderii celor dragi prin intermediul unor versiuni digitale ale acestora, care vor fi memorate veșnic.

Mai multe startup-uri s-au lansat în jurul acestei premise, iar multe au apărut din propriile experiențe ale fondatorilor cu durerea. Replika, un startup de chatbot cu inteligență artificială, a fost fondat în 2015 de Eugenia Kuyda după pierderea prietenei sale. Apoi, există You, Only Virtual (YOV), care a fost fondat în 2020 de Justin Harrison după ce mama sa a fost diagnosticată cu cancer.

„Toată lumea din lumea tehnologiei se gândește la asta de ceva vreme, imediat ce am început să avem pauze în inteligența artificială generativă”, a spus Harrison.

În 2021, Microsoft a brevetat un chatbot bazat pe inteligență artificială care putea simula o persoană decedată (precum și personaje fictive sau celebrități).

Brevetul Meta semnalează că această categorie de tehnologie se îndreaptă tot mai mult spre mainstream, a spus Harbinja.

Harrison nu este surprins să vadă companii tehnologice mai mari care își bagă degetele în acest spațiu și vede acest lucru ca pe un semn că oamenii încep „să se simtă mai confortabil făcând asta”.

„Putem doar să îmbunătățim ceea ce oferim oamenilor”, a spus Harrison, adăugând că resursele pentru persoanele îndoliate sunt „oribile” de la bun început.

„Cred că avem o obligație morală, dacă avem potențialul, să facem mai mult decât ar trebui pentru acești oameni”, a spus el.

Inteligența artificială, moartea și durerea nu sunt însă subiecte ușor de digerat. Intersecția tuturor celor trei este o combinație puternică de tabuuri, coaptă pentru o dezbatere filosofică despre etică, drepturi digitale și confidențialitate la orice masă.

„Lasă morții să fie morți”

Meta are mai mult decât un stimulent pentru a ajuta oamenii să gestioneze durerea, în special pentru conturile care iau o pauză.

Este vorba de mai multă implicare, mai mult conținut, mai multe date — mai multe date pentru inteligența artificială actuală și viitoare”, a spus Harbinja. „Pot vedea stimulentul comercial pentru asta. Sunt doar curios să văd cum ar face-o, când și dacă vor implementa această inovație.”

În funcție de modul în care este lansat un astfel de produs, ar putea apărea diferite întrebări.

De exemplu, s-ar aplica acest lucru în toate aplicațiile Meta? Ar înțelege nuanțele prezenței tale pe WhatsApp față de sinceritatea pe care o arăți în secțiunea de comentarii de pe Instagram?

Joseph Davis, profesor de sociologie la Universitatea din Virginia, a declarat că este îngrijorat de impactul pe care instrumente precum un bot Meta l-ar putea avea asupra modului în care oamenii percep durerea.

„Una dintre sarcinile durerii este să înfrunți pierderea reală”, a spus Davis.

„Lasă-i pe morți să fie morți”, a adăugat Davis. „Ideea de a-i aduce înapoi, dar nu faci asta de fapt, dar, de fapt, așa pare. Asta e confuzia.”

