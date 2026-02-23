O nouă reuniune a coaliției de guvernare. Bugetul de stat pentru 2026 și calendarul reformei administrației, pe agenda ședinței

Reprezentanții PSD, PNL, UDMR și Minorități se reunesc luni, de la ora 13:00, într-o nouă ședință a coaliției de guvernare. Potrivit informațiilor „Adevărul”, în cadrul reuniunii ar urma să fie stabilit calendarul adoptării ordonanţelor de urgenţă privind reforma administraţiei și pachetul de relansare economică, respectiv bugetul de stat pentru anul 2026.

Cel mai probabil, în cadrul reuniunii va fi analizat și pachetul social, cel de adoptarea căruia PSD condiționează adoptarea bugetului. Acesta ar urma să aibă un impact bugetar de 3,5 miliarde de lei, însă încă se caută soluție pentru sursa de finanțare. La ședința de săptămâna trecută, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a venit cu varianta eliminării normei de hrană pentru toți bugetarii, inclusiv pentru militari și polițiști, însă aceasta a fost respinsă.

Premierul Ilie Bolojan spunea recent că discuțiile privind proiectul de buget ar trebuie să se încheie până la finalul săptămânii, pentru a permite pregătirea și adoptarea principalelor alocări și proiecte de investiții.

„Până la sfârșitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget. În pregătirea bugetului, ar fi bine să adoptăm – şi vom adopta, cred eu, din motive de calendar – pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare”, a explicat Bolojan.