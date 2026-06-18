PSD cere liberalilor să-i retragă „imediat” sprijinul politic primarului Capitalei Ciprian Ciucu după punerea sa sub acuzare pentru fapte de corupție

PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu „aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție”.

Potrivit unui comunicat transmis joi de PSD, reprezentanții PNL trebuie să țină cont de faptul că „principiile de integritate sunt general valabile, deci trebuie respectate și de ei înșiși, nu doar de către ceilalți”.

„Ca atare, după punerea sub control judiciar a primarului Ciprian Ciucu, sub acuzația de luare de mită, conducerea PNL trebuie să dispună de urgență suspendarea acestuia din toate funcțiile deținute în partid și să-i retragă sprijinul politic pentru exercitarea funcției de primar general al Capitalei.Totodată, edilul Ciprian Ciucu trebuie să aplice în cazul său exact ceea ce pretindea altora aflați într-o situație similară: „să facă pasul în spate” din funcția de demnitate publică astfel încât faptele de corupție pentru care este acuzat „să nu afecteze imaginea instituției pe care o reprezintă”, cere PSD.

Social-democrații spun că, „având în vedere propaganda pro-justiție și anti-corupție desfășurată ani de zile de către PNL”, este „obligatoriu„ ca Partidul Național Liberal și prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu „să facă exact ceea ce susțineau că trebuie să facă oamenii politici în astfel de situații”:

„ 1.⁠ ⁠Să se abțină să comenteze deciziile sau acțiunile magistraților, chiar dacă acum le consideră neîndreptățite. Orice astfel de comentariu reprezintă o formă de presiune politică asupra justiției.

2.⁠ ⁠Să nu invoce prezumția de nevinovăție, chiar dacă aceasta este garantată de Constituția României. Această prezumție nu poate justifica menținerea „unui penal în funcții publice”. Este obligatoriu ca acesta să se retragă din politică și să revină doar în cazul în care va fi achitat prin soluție definitivă și irevocabilă.

3.⁠ ⁠Să inverseze sarcina probei și să-i solicite lui Ciprian Ciucu „să-și demonstreze singur nevinovăția” față de faptele de corupție pentru care este acuzat”.

Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar pentru luare de mită

Amintim că Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a fost audiat joi, 18 iunie, la Direcția Națională Anticorupție într-un dosar privind suspiciuni de corupție legate de eliberarea unor avize și autorizații în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6. La finalul audierilor, edilul a fost plasat sub control judiciar.

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Potrivit comunicatului DNA, procurorii au „suspiciunea rezonabilă” că, în noiembrie 2025, două persoane implicate într-un proiect imobiliar din București ar fi oferit lui Ciucu foloase necuvenite constând în „servicii de publicitate și consultanță electorală” prestate în perioada noiembrie–decembrie 2025. Aceste servicii ar fi avut ca scop susținerea activității sale politice și electorale, în legătură cu atribuțiile pe care le avea ca primar al Sectorului 6.

DNA mai arată că un alt inculpat ar fi facilitat acordarea acestor avantaje, „cunoscând scopul urmărit de participanți” și intermedierea legăturii cu funcționarul public.

Procurorii susțin că Ciucu ar fi primit aceste foloase „în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu” privind procedurile administrative ale proiectului imobiliar.

Pe durata controlului judiciar, Ciucu și ceilalți inculpați trebuie să respecte obligații precum prezentarea la chemările anchetatorilor, informarea privind schimbarea domiciliului și interdicția de a părăsi limitele teritoriale stabilite. DNA avertizează că nerespectarea obligațiilor poate duce la arest la domiciliu sau arest preventiv.

Primarul general neagă acuzațiile și spune că își va continua mandatul

La ieșirea din sediul DNA, primarul general a declarat că este nevinovat și că va colabora cu anchetatorii. „Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat”, a spus Ciucu. El a admis că dosarul îi va afecta imaginea: „O să am un an, doi, trei o tinichea de coadă”, dar a precizat că intenționează să își ducă mandatul până la capăt: „Treaba mea este să am grijă de București”.

Ciucu a mai afirmat că nu îi cunoaște pe cei care au depus sesizarea la DNA.

Susținătorii lui Veștea, câștig de cauză în instanță. Sancțiunile dispuse de conducerea PNL împotriva lor, suspendate de Tribunalul Ilfov

Tot joi, 18 iunie, magistrații de la Tribunalul Ilfov au decis să accepte cererea contestatarilor președintelui PNL, Ilie Bolojan, privind hotărârile adoptate de conducerea liberală prin care să fie sancționați parlamentarii care ar vota în favoarea Executivului Veștea. Decizia nu este definitivă, dar este executorie.

Potrivit acestora, contestatarii au depus o ordonanță președințială prin care solicită instanței suspendarea de urgență a executării și efectelor celor două hotărâri adoptate de conducerea liberală.

Deciziile vizate prevăd mandatul acordat grupurilor parlamentare ale PNL de a nu vota Guvernul Veștea, obligativitatea respectării acestei poziții de către parlamentarii liberali și aplicarea unor sancțiuni pentru cei care votează în favoarea Executivului sau acceptă funcții în cadrul acestuia fără acordul partidului.