„Nu vă lăsați iarăși prostiți!” Mesajul lui Ciprian Ciucu către liberali înaintea ședinței BPN: „Nicușor Dan pune presiune pe PNL, în timp ce protejează PSD”

Primarul Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu, a transmis un mesaj intern puternic către membrii Partidului Național Liberal înaintea ședinței Biroului Politic Național (BPN), pe care o descrie drept una „istorică” pentru viitorul formațiunii. „Sus inima -vom rezista, apoi vom câștiga alegerile și vom fi partidul de care România are nevoie!”, a spus acesta.

„Astăzi are loc Biroul Politic Național al PNL. Probabil va fi o ședință istorică, care va determina cursul PNL și, posibil, al țării noastre, de acum înainte. Cum nu sunt în țară- am anunțat de săptămâna trecută că particip la un important eveniment internațional pentru primari -vreau să vă trimit vouă, colegilor mei liberali, câteva gânduri: fără perdea, fără ocolișuri, asumat. Aș fi vrut să fiu acasă, să vă privesc în ochi în timp ce vă spun cele ce urmează”, a tansmis Ciprian Ciucu, pe FB.

„Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL”

În mesajul său, Ciucu afirmă că președintele României, Nicușor Dan, exercită presiuni asupra PNL și acționează într-un mod care favorizează indirect PSD, în contextul discuțiilor privind formarea unui nou guvern.

„Nicușor Dan pune presiune pe PNL, în timp ce protejează PSD. A făcut exact invers decât o impunea rațiunea: dacă dorește un guvern politic, trebuia să nominalizeze un pesedist. Au dat jos guvernul, sunt partidul mai mare. Președintele joacă la rupere. La ruperea PNL. Acest lucru s-a mai întâmplat în 1935, tot liberalilor, atunci când Carol al II-lea l-a numit premier pe liberalul Tătărăscu peste capul PNL. A fost periculos atunci, este periculos și acum: practic vorbim despre un puci pornit printr-o acțiune a șefului statului. Este periculos pentru democrație, pluralism, parlamentarism.Președintele României a ales să pună presiune pe partidul nostru, nu pe PSD.. De ce?”, a spus Ciucu în mesajul citat.

Ciucu: „Sus inima -vom rezista, apoi vom câștiga alegerile”

În același mesaj, Ciprian Ciucu susține că în interiorul PNL există tensiuni și facțiuni care ar acționa fără mandat politic clar, generând conflicte interne în partid.

„Istoria ne va răspunde. PSD iar a dispărut momentan din peisaj, dar nu uităm cine a fost agresorul: PSD. Între timp vedem filialele noastre scindate, vedem lupte intestine de care PNL nu avea nevoie! Iar colegii noștri, îi știți, execută planul PSD. Colegi de-ai noștri, fără mandat din partea noastră, pe ascuns, au conspirat împreună cu adversarii noștri împotriva noastră. De bună-credință, Ilie Bolojan l-a adus pe Adrian Veștea în fruntea PNL încă din 2024 și in ultimul timp l-a invitat la toate «consultările» de la Cotroceni. Ceea ce nu știa era că Veștea ducea propriile lui negocieri cu Nicușor Dan, susținut de facțiunea pucistă din PNL. AȘA CEVA NU SE FACE!”, a mai afirmat acesta.

În final, acesta a lansat un apel la unitate și mobilizare în interiorul partidului, respingând apelurile la „stabilitate” și „interes național”, pe care le consideră „paravane politice”.

„Nu vă lăsați iarăși prostiți! Vă știu pe fiecare în parte, sunteți oameni fundamental corecți, aveți simțul dreptății. Sunteți oameni cu cariere demne în spate, cu specializări profesionale clare! Voi, nu puciștii. Nu aruncați marele Partid Național Liberal în zona irelevanței! Acest partid a început cu figuri istorice marcante și nu trebuie să se termine cu noi! Nu ne-am jucat ultima carte pe scena îndelungată a istoriei! Sus inima -vom rezista, apoi vom câștiga alegerile și vom fi partidul de care România are nevoie!”, a concluzionat Ciucu.