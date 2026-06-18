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O voce din PNL respinge ipoteza unei ingerințe politice în cazul lui Ciprian Ciucu, după ce acesta a fost chemat la DNA: „Să fim serioși”

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Eurodeputatul PNL Daniel Buda a respins joi speculațiile privind o posibilă motivație politică în cazul chemării primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, la DNA, cu doar câteva zile înainte de congresul Partidului Național Liberal.

Daniel Buda (PNL). FOTO Facebook
Daniel Buda (PNL). FOTO Facebook

Întrebat de jurnaliști dacă momentul în care a avut loc audierea poate avea o semnificație politică, liberalul a declarat că nu comentează actele justiției și că instituțiile statului trebuie lăsate să își desfășoare activitatea independent.

„Niciodată n-am comentat niciun fel de act al justiției. Nu voi face nici acum”, a declarat Daniel Buda, conform Mediafax.

„Nu putem vorbi despre ingerințe politice”

Întrebat direct dacă vede o posibilă ingerință politică în această situație, eurodeputatul PNL a respins categoric o astfel de ipoteză.

„Nu cred, Doamne ferește. Sunt convins că România este o democrație autentică și nu putem vorbi de astfel de ingerințe politice ale unor structuri în zona politică. Să fim serioși”, a afirmat acesta.

Buda a subliniat că autoritățile statului trebuie respectate și că fiecare instituție este responsabilă pentru propriile decizii și acțiuni.

„Respectăm autoritățile statului. Fiecare autoritate este responsabilă de ceea ce face. Partidele sunt responsabile, structurile celorlalte autorități sunt responsabile”, a spus eurodeputatul.

Liberalul respinge scenariile privind presiuni asupra politicienilor

Întrebat dacă există riscul ca și alți membri ai partidului să se teamă că ar putea fi chemați la DNA, Daniel Buda a declarat că un astfel de scenariu nu este compatibil cu realitățile României de astăzi.

„Vorbim de România anului 2026. Suntem într-o situație de consolidare democratică. Lăsați-mă să resping din capul locului o astfel de afirmație, o astfel de posibilitate în România anului 2026”, a precizat acesta.

Totodată, liberalul a atras atenția că între existența unor suspiciuni și eventuale concluzii judiciare există o diferență semnificativă.

„Între niște suspiciuni, între niște dosare și eventuale acte procedurale ulterioare este cale lungă”, a transmis Buda.

Daniel Buda: Doar instanțele pot evalua legalitatea acțiunilor DNA

Eurodeputatul a evitat să se pronunțe asupra legitimității demersului procurorilor, argumentând că doar instanțele de judecată au competența de a analiza legalitatea activității parchetelor.

„Nu putem să punem sub semnul întrebării o acțiune a unei autorități a statului, dacă ar fi sau nu legitimă. Sunt instanțe de judecată care cenzurează activitatea parchetelor și doar autoritățile judecătorești pot să se pronunțe cu privire la legalitatea sau ilegalitatea unor acțiuni”, a explicat acesta.

În contextul discuțiilor din spațiul public privind relația dintre clasa politică și sistemul judiciar, Buda a respins ideea existenței unui conflict între magistrați și premierul Ilie Bolojan.

„Avem un corp judecătoresc foarte bine consolidat, independent, care are capacitatea de a lua decizii dincolo de orice influență politică”, a declarat eurodeputatul PNL.

Întrebat dacă este afectată imaginea lui Ilie Bolojan, Buda invocă prezumția de nevinovăție

Referitor la eventualul impact asupra imaginii PNL și a liderului liberal Ilie Bolojan înaintea congresului partidului de duminică, Daniel Buda a invocat principiul prezumției de nevinovăție.

Întrebat dacă situația lui Ciprian Ciucu ar putea afecta percepția publică asupra formațiunii, în condițiile în care acesta va participa la congres alături de conducerea partidului, eurodeputatul a răspuns scurt: „Orice persoană se bucură de prezumția de nevinovăție, să fim serioși.”

Joi după-amiază, Ciprian Ciucu este la sediul DNA pentru audieri într-un dosar privind emiterea unor aprobări și avize. Potrivit unor surse judiciare, procurorii au ridicat acte de la Primăria Sectroului 6 și de la AEP.

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