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Kelemen Hunor respinge acuzațiile privind influențe externe în decizia UDMR de a nu susține Guvernul Veștea: „Fabulații și invenții”

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Kelemen Hunor, președintele UDMR, a reacționat ferm miercuri seara, după apariția unor informații în spațiul public care sugerau că decizia Uniunii de a nu vota Guvernul Veștea ar fi fost influențată de discuții cu premierul Ungariei, Péter Magyar, sau de presupuse înțelegeri între acesta și lideri politici din România.

Hunor a criticat răspândirea teoriilor conspiraționiste. FOTO FB Kelemen Hunor
Hunor a criticat răspândirea teoriilor conspiraționiste. FOTO FB Kelemen Hunor

„Văd că unii susțin, fără nicio dovadă și fără un pic de rușine, că noi, UDMR, am fi luat decizia de a nu vota Guvernul Veștea după ce am fost sunat de premierul Ungariei, Magyar Peter. Alții, merg chiar mai departe și au reușit să dezvolte o conspirație întreagă: Ilie Bolojan a făcut o înțelegere cu Magyar pentru gazele din Marea Neagră, apoi l-a rugat pe Magyar să mă sune pe mine și să mă roage să nu-l votăm pe domnul Veștea. Alții delirează și spun că europarlamentarul Siegfried Mureșan l-a pus pe președintele PPE, Manfred Weber, să-l sune pe premierul Magyar, ca să mă sune, apoi, pe mine pentru a nu vota investirea Guvernului Veștea. Toate aceste povești sunt fabulații și invenții, lipsite și de orice logică”, a scris  Kelemen Hunor pe Facebook.

Liderul UDMR a catalogat toate aceste scenarii drept „fabulații și invenții, lipsite și de orice logică”:

„Dacă Magyar Peter ar fi făcut vreo înțelegere pentru a cumpăra gaze din România, trebuia să se înțeleagă cu președintele Nicușor Dan și cu viitorul premier, nu cu cel care pleacă”.

„Nu există nicio logică în aceste povești”

Liderul UDMR a precizat că nu a avut nicio discuție recentă cu premierul Ungariei și că deciziile politice ale Uniunii sunt luate exclusiv în interiorul partidului.

„Stați liniștiți oameni buni, n-am vorbit cu premierul Ungariei din data de 23 aprilie. Deciziile pe care noi le luăm în politica românească sunt deciziile noastre și nu sunt influențate de nimeni. N-au fost și nu vor fi. Suntem în stare să gândim cu capul nostru și suntem în stare să evaluăm situația politică și perspectivele politice, iar deciziile noastre țin cont doar de ceea ce credem că este bine pentru comunitatea noastră și pentru România. N-am vorbit nici cu Manfred Weber. Săptămâna trecută, când a fost în București, am aflat de la televizor”, a explicat  Kelemen Hunor.

„Nu mai manipulați”

În final, liderul UDMR a făcut apel la responsabilitate și a criticat răspândirea teoriilor conspiraționiste:

„Ar fi foarte frumos să nu mai manipulați și dezinformați opinia publică. Scenarita și teoriile conspiraționiste nu ne fac o societate mai bună și nu îl vor ajuta nici pe domnul Veștea să obțină voturile necesare pentru învestire”.

În ultimele ore, în spațiul public au circulat informații potrivit cărora premierul ungar Magyar Péter și Ilie Bolojan ar fi discutat despre un contract privind gazele extrase din proiectul Neptun Deep, aspect care ar fi influențat poziția UDMR.

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