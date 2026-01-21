search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
PSD cere explicații de la Președinție și MAE în cazul Legii dublei cetățenii în Ucraina: „Să clarifice urgent de ce România a fost omisă"

Publicat:

Partidul Social Democrat a transmis miercuri un comunicat prin care solicită Administrației Prezidențiale și Ministerului Afacerilor Externe să intervină de urgență pe lângă autoritățile de la Kiev, după intrarea în vigoare a Legii privind dubla cetățenie, care include state precum Polonia, Cehia sau Germania, dar nu cuprind România.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Inquam Photos / Octav Ganea
Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Inquam Photos / Octav Ganea

Reprezentanții PSD susțin că această decizie a Ucrainei este nejustificată, mai ales în contextul ajutorului oferit de statul român de la începutul invaziei ruse. Formațiunea politică avertizează că o astfel de atitudine poate avea repercusiuni asupra parcursului european al țării vecine.

„Partidul Social Democrat solicită instituțiilor cu atribuții în politica externă, Administrației Prezidențiale și Guvernului prin Ministerul Afacerilor Externe, să clarifice urgent cu autoritățile ucrainene motivele pentru care România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetățenie”, se arată în comunicatul oficial.

PSD: Această omisiune afectează în mod vădit comunitatea românească

Potrivit social-democraților, această omisiune reprezintă un semnal negativ pentru comunitatea românească de pe teritoriul Ucrainei, care s-ar vedea privată de drepturi recunoscute altor minorități europene.

„Noua reglementare este profund nedreaptă în raport cu sacrificiul etnicilor români care au căzut la datorie pe frontul ucrainean. PSD consideră că această omisiune afectează în mod vădit comunitatea românească din Ucraina și contrastează puternic cu sprijinul necondiționat oferit de țara noastră, pe tot parcursul războiului ruso-ucrainean”, menționează sursa citată.

PSD atrage atenția și asupra standardelor europene privind tratamentul minorităților, sugerând că o abordare discriminatorie ar putea îngreuna procesul de integrare al Ucrainei în blocul comunitar.

„O astfel de abordare arbitrară din partea autorităților ucrainene poate afecta inclusiv procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană. PSD solicită autorităților române să intervină ferm și urgent pentru rezolvarea acestei probleme având în vedere că românii reprezintă a doua mare minoritate etnică din țara vecină”, subliniază social-democrații.

Legea adoptată de autorităţile de la Kiev stipulează condiţiile în care poate fi dobândită cetăţenia multiplă, dar şi lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetăţenie.

Lista include cinci state, dintre care trei din Europa şi două de pe continentul american, respectiv Germania, Cehia, Polonia, Statele Unite ale Americii şi Canada. Din listă nu face parte şi România, ceea ce îi îngrijorează pe românii din Ucraina.

În cazul statelor enimerate, cetăţenii ucraineni pot dobândi a doua cetăţenie fără a fi obligaţi să renunţe la cetăţenia ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetăţeni ucraineni în procedură simplificată.

Minoritatea românească, a doua ca mărime din Ucraina

Avocatul ucrainean de origine română Eugen Pătraş consideră că decizia de a limita la cinci lista ţărilor pentru care este acceptată dubla cetăţenie reprezintă o formă de subapreciere a României de către autorităţile de la Kiev.

„Am fi aşteptat ca toate ţările din Uniunea Europeană, care sprijină necondiţionat Ucraina în actualul conflict să fie incluse pe acea listă. În plus poate să fie şi Statele Unite, şi Canada. Mi se pare că ţările care fac parte din Uniunea Europeană sunt tratate discriminatoriu. Cu atât mai mult România. După ruşi, comunitatea de români este a doua din punct de vedere numeric şi, având în vedere sprijinul necondiţionat pe care îl acordă România Ucrainei în actualul conflict şi având în vedere sutele de etnici români care au căzut la datorie pe frontul ruso-ucrainean, era normal, firesc şi de aşteptat ca şi România să fie inclusă pe acea listă", a declarat, pentru Agerpres, Eugen Pătraş.

Actul normativ privind instituirea dreptului la cetăţenie multiplă a fost promulgat de preşedintele Volodimir Zelenski în luna iulie a anului trecut, însă Guvernul de la Kiev a adoptat, pe 5 noiembrie 2025, lista statele cu care va fi aplicată cetăţenia multiplă.

