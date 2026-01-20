Zelenski respinge ideea ca Ucraina să facă parte din „Consiliul Păcii” dacă Rusia este inclusă: „Este foarte dificil să ne imaginăm”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că nu îşi poate imagina să participe la „Consiliul Păcii” propus de Donald Trump, dacă Rusia ar face parte din acesta. În acelaşi timp, el a anunţat că va merge la Forumul Economic Mondial de la Davos doar pentru a semna un acord cu Statele Unite privind garanţii de securitate şi dezvoltarea economică a Ucrainei.

Ucraina a fost invitată să participe la iniţiativa lui Trump, însă Zelenski a subliniat: „Este foarte dificil să ne imaginăm cum putem ne afla împreună cu Rusia în orice fel de consiliu”. Declaraţia a fost făcută pentru presă prin WhatsApp, potrivit News.ro.

Deşi era programat să participe marţi la WEF în staţiunea de schi Grisons, preşedintele ucrainean a decis să rămână la Kiev, ca urmare a bombardamentelor ruseşti intense din noaptea de luni spre marţi.

Sursa video: X/ @MyLordBebo

„Ucraina este pregătită să se întâlnească cu toţi partenerii săi, cu condiţia ca aceste întâlniri să contribuie la protejarea vieţilor şi să garanteze securitatea şi ca ele să fie cu adevărat eficiente”, a explicat Zelenski într-o postare pe canalul său de Telegram.

El a adăugat: „Echipa noastră a pregătit tot ceea ce este necesar pentru ca să putem semna, cu Statele Unite, documente referitoare la garanţii de securitate şi la reconstrucţia Ucrainei”.

Discuţii cu partenerii europeni la Davos

Delegaţia ucraineană prezentă la Davos s-a întâlnit marţi dimineaţa cu consilierii francez, german şi britanic în domeniul securităţii naţionale, a anunţat şeful delegaţiei, Rustem Umerov.

„Ne-am armonizat abordările în privinţa garanţiilor de securitate şi ne-am continuat activitatea diplomatică”, a scris Umerov pe Telegram. El a precizat că „alte reuniuni cu partenerii noştri sunt prevăzute în curând în vederea discutării garanţiilor de securitate, dezvoltării economice şi reconstrucţiei Ucrainei”.

Rustem Umerov a participat recent la o rundă de negocieri cu emisari americani în Florida. După două zile de discuţii, cele două părţi au convenit să continue negocierile la Davos.