Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
Cum se „iubeau” șefii Vămii din Constanța în convorbirile înregistrate de DNA. Cereau șpagă în euro ca să „nu lase amprente”

Au apărut stenograme din dosarul DNA privind presupuse fapte de corupție în Portul Constanța, în care au fost reținuți șefii vămii. În anchetă, procurorii au folosit un martor cu identitate protejată, numit „Ion Cristian”, pe care vameșii din Agigea îl rugau să vorbească la ureche atunci când discutau despre șpăgi.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

DNA a dat publicității un comunicat oficial în care prezintă infracțiunile de care se fac vinovați cei doi șefi ai Vămii din Constanța:

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 05 martie 2026, respectiv 06 martie 2026, față de următorii inculpați:

1. PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ, la data faptei șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud din cadrul Autorității Vamale Române - Direcția Regională Vamală București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (șase acte materiale)

și

2. GUDU CHRISTIAN, la data faptei adjunct al șefului Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud din cadrul Autorității Vamale Române - Direcția Regională Vamală București, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (două acte materiale).

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În data de 24 noiembrie 2025, inculpatul Parfenie Octavian-Lică, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins, prin intermediul unei alte persoane, de la administratorul unei societăți comerciale care desfășura activități în Portul Constanța, sume de bani cuprinse între 100 și 350 de euro pentru fiecare container importat. Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul promisiunii că formalitățile vamale aferente importurilor de mărfuri transportate în respectivele containere se vor desfășura cu prioritate și fără dificultăți.”

Procurorii susțin că, între decembrie 2025 și martie 2026, Parfenie Octavian-Lică ar fi primit, prin intermediul unui colaborator, aproximativ 15.100 de euro pentru facilitarea unor proceduri vamale, în două cazuri fiind sprijinit de Gudu Christian.

Cei doi au fost informați oficial cu privire la acuzații și urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă și față de alte persoane, iar procurorii subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale nu înlătură prezumția de nevinovăție”.

Stenogramele din dosarul DNA

Potrivit stenogramelor publicate de G4 Media, unul dintre suspecții audiați de procurorii DNA le-a spus acestora că Parfenie cere presupusa șpagă în euro pentru că de pe banii respectivi „nu se pot ridica amprente”:

„Știu că a mai venit o dată la birou la Constanța băiatul lui Hagi (Ali Amer), dar nu îmi amintesc cu ce sumă, știu că banii nu erau în monedă euro și i-am restituit pentru a-i schimba în euro. 

A doua zi a revenit băiatul cu suma schimbată în moneda euro. La două-trei zile i-am dat lui Parfenie Octavian-Lică acea sumă de bani”, le-a spus procurorilor Mihai Culea, suspect în dosar.

Procurorii notează că suspectul Mihai Culea i-ar fi spus unui ofițer sub acoperire că Parfenie era nemulțumit că primise bancnote rupte la colțuri și îl suspecta că îi dă bani „însemnați”, care ar putea fi identificați ulterior de anchetatori.

De câte ori a fost elasticul pus și s-a frecat în buzunar, s-a rupt în colțuri, da? Băi, uite, mă-nchin…uite, eu sunt aicea, dacă vrei, sun-o pe Ramona și vezi că-ți confirmă, că era în mașină (…) Mă cheamă: «Ia vino-ncoace! (…) Bă, ce e, bă, cu asta? Îmi faci cheie?»…mă-ntreabă. Bă, ești nebun? «Nu. Că eu am verificat-o și nu e bună!», a relatat Mihai Culea procurorilor.

În documentul consultat de reporteri procurorii susțin că Octavian Parfenie este nemulțumit în discuția cu ofițerul acoperit ca pentru un container să primească doar 300 de euro, în loc de 350:

„ION CRISTIAN: Începem cu 300 de euro. Te rog.

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: (n.n: neinteligibil)

ION CRISTIAN: Te rog din tot sufletu’!

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: (n.n: neinteligibil)

ION CRISTIAN: Te iubesc mult! Nu…

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Și eu! Și eu te iubesc!

ION CRISTIAN: Lasă-mă un pic!

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Și eu te iubesc!

ION CRISTIAN: Un pic lasă-mă!

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Și io te iub… io te iubesc mai mult!

ION CRISTIAN: Ascultați-mă…

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Și vreau să te iubesc mai mult!

ION CRISTIAN: Ingineru’… Cristine, nu au birou! Io am cheltuieli mari (n.n: neinteligibil). Io am (n.n: neinteligibil)

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Și io jur cum sunt cu tine! 350 e (n.n: neinteligibil)

ION CRISTIAN: Nu…! Eu nu zic la nimeni! Jur pe Dumnezeu!

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Tocmai de-aia zic și eu!

ION CRISTIAN: Hai, te rog!

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ: Ca să evităm toate discuțiile, 350! Ca să nu mai… (n.n: neinteligibil) cu tine.

