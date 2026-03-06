search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
De ce uiți imediat numele oamenilor. Ce spun specialiștii despre acest obicei comun

Să uiți numele cuiva imediat după ce l-ai întâlnit este o situație des întâlnită, dar adesea stânjenitoare, care poate provoca rușine sau jenă socială. Specialiștii explică că uitarea numelor nu este doar o problemă de memorie, ci poate reflecta și anumite trăsături de personalitate sau stări mentale temporare.

Să uiți numele cuiva imediat după ce l-ai întâlnit este o situație des întâlnită FOTO: Shutterstock
Să uiți numele cuiva imediat după ce l-ai întâlnit este o situație des întâlnită FOTO: Shutterstock

Uitarea unui nume transmite un mesaj tăcut că persoana nu a meritat să fie reținută, chiar dacă intenția nu a fost niciodată asta,” spune Dr. Sanam Hafeez, neuropsiholog și director al Comprehend the Mind, pentru Click!. „Pentru mulți oameni, numele reprezintă o parte a identității lor, iar a fi uitat poate fi perceput ca o mică, dar reală, respingere”. 

Potrivit Dr. Hafeez, motivul pentru care uităm numele poate fi foarte variat. De la stres și supraîncărcare mentală, până la modul în care creierul procesează informațiile sociale. „Unele minți nu sunt pur și simplu programate să prioritizeze numele așa cum prioritizează fețele, emoțiile sau ideile”, explică ea.

Stresul, anxietatea sau volumul mare de informații de procesat simultan pot afecta capacitatea de a reține nume. De asemenea, îmbătrânirea naturală reduce viteza de recuperare a memoriei, ceea ce este normal și nu indică neapărat probleme grave de sănătate.

Când ar trebui să consulți un medic

Dacă observi că un prieten sau o rudă începe să uite frecvent numele altor persoane, este bine să fii atent. „Pe partea mai serioasă, uitarea frecventă a numelor, mai ales dacă se agravează și apare alături de alte probleme de memorie, poate fi un semn timpuriu al declinului cognitiv sau al unor afecțiuni neurologice, cum ar fi demența”. avertizează dr. Hafeez, potrivit Click!. În aceste situații, un consult la medicul de familie poate ajuta la identificarea cauzei și la recomandarea unor teste suplimentare.

9 trăsături frecvente ale celor care uită rapid numele

Psihologul identifică nouă caracteristici comune la persoanele care nu rețin imediat numele:

  • Persoane ușor distrase, care trec rapid la alte idei. 
  • Focalizare internă, cu mai mult timp petrecut în gânduri proprii decât în prezent. 
  • Anxietate ridicată, când mintea suprasolicitată nu poate absorbi detalii noi. 
  • Gândire globală, concentrată pe concepte mari, care poate ignora detalii mici precum numele. 
  • Introvertiți, care consumă energie în situații sociale și au mai puțin spațiu mental pentru memorare. 
  • Empatici, care se concentrează pe emoțiile celorlalți și pot neglija numele. 
  • Overthinkeri cronici, care planifică constant răspunsuri și nu ascultă efectiv. 
  • Persoane ușor stimulate, care se simt suprasolicitate în medii zgomotoase sau aglomerate. 
  • Obiceiuri slabe de ascultare activă - a auzi nu înseamnă neapărat a asculta; numele necesită atenție pentru a fi reținute.

Cum să reții mai bine numele

Dr. Hafeez recomandă câteva metode simple pentru a-ți îmbunătăți capacitatea de a reține numele persoanelor pe care le întâlnești. Una dintre cele mai eficiente este să repeți numele imediat după ce îl auzi, de exemplu într-o propoziție precum „Îmi pare bine să te cunosc, Ana”. De asemenea, poate ajuta să creezi o asociere vizuală, legând numele de o imagine sau de o persoană cunoscută. O altă tehnică utilă este să folosești din nou numele înainte de a pleca din conversație, deoarece repetarea discretă îl ajută să se fixeze mai bine în memorie.

Aplicarea acestor tehnici nu necesită efort suplimentar, dar poate transforma modul în care reții numele celor pe care îi întâlnești, reducând stânjeneala socială și îmbunătățind relațiile interpersonale.

