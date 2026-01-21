Ministrul ucrainean al apărării anunță noile obiective strategice ale războiului împotriva Rusiei

Noul ministru ucrainean al Apărării Ucrainei, Mihailo Fedorov, a prezentat noua strategie de luptă a Kievului împotriva agresiunii ruse, relatează Kyiv Post. Aceasta va fi axată pe drone, date, inteligență artificială și război asimetric.

În cursul unei întâlniri neoficiale cu jurnaliștii, Fedorov a declarat că unul dintre principalele obiective strategice ale Ucrainei este să provoace pierderi armatei ruse într-un ritm de 50.000 de soldați pe lună. Forțele ucrainene au reușit deja să elimine circa 35.000 de soldați ruși luna trecută, o cifră confirmată de dovezi video.

„Obiectivul nostru strategic este să ucidem 50.000 de ruși pe lună. Dacă vom ajunge la această cifră, vom vedea ce se întâmpla atunci cu inamicul”, a spus noul ministru ucrainean al apărării, subliniind că Rusia și-a tratat pe tot parcursul războiului forța de luptă ca fiind de unică folosință, dar s-ar putea să nu mai fie cazul în curând, întrucât apar deja semne că se luptă să-și compenseze pierderile.

Ministerul Apărării dispune de date detaliate, verificate, privind pagubele produse Rusiei datorită modului cum funcționează sistemul de bonusuri pentru operatorii din Armata Dronelor. O componentă cheie a acestui sistem este așa-numitul mecanism de puncte contra ținte distruse, care permite contabilizarea precisă a pierderilor de soldați și echipamente ale forțelor inamice.

Acest mod de lucru îngăduie Ucrainei o imagine clară asupra eficienței fiecărei unități și tip de armă în parte, a amplorii pagubelor provocate și a ritmului zilnic de pierderi suferite de armata agresoare.

„Cunoaștem războiul de pe câmpul de luptă, nu din birouri”, a adăugat Fedorov. „Dar războiul nu este doar despre operațiuni de luptă, este și despre management, logistică, aprovizionare și război cognitiv.”

Următorul pas

În perioada următoare, Ministerul Apărării are în plan un proiect prin care Ucraina să facă următorul pas: un program de Control al Misiunii care va permite urmărirea în timp real a dronelor, a rutelor de zbor, a locațiilor de lansare și a eficacității misiunii.

Fedorov a dezvăluit că lucrările la acest proiect de măsurare a rezultatelor sunt în desfășurare de aproape doi ani. Odată ce va fi implementat pentru drone, sistemul va fi extins la artilerie, a adăugat el.

Ministerul va începe, totodată, să țină statistici complete privind echipajele de drone, inclusiv comandanții de unități, concomitent cu evaluări lunare ale performanței și indicatori de eficiență.

Fedorov a reamintit că Ucraina a fost prima țară care a lansat cercetăre și dezvoltări (C&D) la scară largă, în timp real, în domenii precum interceptoarele de drone. El a spus că se așteaptă ca 40.000 de drone interceptoare să fie livrate armatei în această lună.

În paralel, Ucraina depune eforturi pentru a-și reduce dependența de dronele comerciale fabricate în China. Fedorov a anunțat că este în curs de testare un analog ucrainean al dronei Mavic, care va fi dotat cu același model de cameră, dar va avea în schimb o rază de acțiune mai mare.

Un alt obiectiv prioritar se referă la tactici de țintire directă a operatorilor ruși de drone. În acest scop, vor fi formate unități specializate pentru a-i vâna câmpul de luptă.

„O astfel de experiență există deja. Acum mai trebuie extinsă”, a spus Fedorov.

De asemenea, se lucrează la dezvoltarea unităților de asalt cu drone, atât la nivel de personal, cât și la nivel de doctrină operațională. Potrivit lui Fedorov, unitatea Cod 9.2 a efectuat recent o operațiune originală în Kupiansk, regiunea Harkov, dovedind în mod concret eficacitatea noii abordări.

„Viitorul aparține unităților de asalt cu drone. Veți auzi despre ele mai târziu”, a spus ministrul.

Războiul asimetric

Fedorov a subliniat că președintele Volodimir Zelenski și-a stabilit o sarcină clară: să aducă costul războiului pentru Rusia la un nivel insuportabil.

Aceasta presupune oprirea forțelor rusești atât în ​​aer, cât și la sol, intensificarea atacurilor asimetrice și cibernetice și exercitarea unei presiuni continue asupra economiei Rusiei.

De asemenea, președintele ucrainean s-a angajat să aprofundeze cooperarea cu partenerii internaționali, să caute surse suplimentare de finanțare și să adune seturi mari de date pentru a antrena modele de inteligență artificială.

„Ne este limpede deficitul bugetar al Ministerului Apărării în acest an. Știm unde se duc fondurile și unde sunt posibile economii”, a declarat Fedorov. „Avem toată experiența necesară pentru a schimba regulile jocului.”

Rada Supremă a aprobat numirea în funcție a lui Fedorov pe 14 ianuarie. La doar 35 de ani, este cel mai tânăr ministru al apărării din istoria Ucrainei.

Absolvent al Școlii de Management a Yale, Fedorov fost ministrul pentru Transformare Digitală, și este cunoscut pentru inițiative cheie privind achiziția de drone și introducerea de noi tehnologii pe câmpul de luptă.