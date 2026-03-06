search
Vineri, 6 Martie 2026
Pariuri pe un război nuclear. Ce sunt piețele de predicție?

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

În timp ce rachete balistice și drone kamikaze lovesc Orientul Mijlociu, o companie de pariuri le-a oferit utilizatorilor posibilitatea de a paria pe probabilitatea izbucnirii unui război nuclear.

Polymarket jpg

Platforma Polymarket este o așa-numită piață de predicție – un tip relativ nou de companie de pariuri care a câștigat rapid popularitate, în special în Statele Unite, atrăgând adesea utilizatori care până atunci nu erau interesați de jocurile de noroc.

Alături de rivalul său mai mare, Kalshi, Polymarket permite pariuri pe o gamă largă de evenimente, de la rezultatul unor alegeri locale până la întrebări neobișnuite, precum dacă Statele Unite vor confirma existența extratereștrilor înainte de 2027.

Unul dintre cele mai controversate „pariuri” disponibile pe platformă viza posibilitatea unui „Armageddon nuclear”. Piața respectivă pare să fi fost eliminată după ce a stârnit reacții negative pe internet, mulți considerând nepotrivit să se parieze pe moartea a milioane de oameni. Compania nu a răspuns solicitărilor publicației The Guardian de comentarii.

Ce sunt piețele de predicție?

Deși sunt prezentate adesea drept o noutate, conceptul nu este complet străin pentru pariorii britanici. În Regatul Unit există de mult timp platforme similare, cunoscute sub numele de „betting exchanges”. Una dintre cele mai cunoscute este Betfair, lansată în urmă cu peste 25 de ani.

Spre deosebire de casele de pariuri tradiționale, aceste platforme pun utilizatorii să parieze unii împotriva altora. Operatorul oferă doar infrastructura tehnologică și percepe un comision din câștiguri.

Utilizatorii pot paria pe diferite „piețe”, cum ar fi rezultatul unui meci de fotbal sau posibilitatea ca un lider politic să își piardă funcția până la o anumită dată. Ei pot susține un rezultat sau pot paria împotriva lui, iar pariurile pot fi ajustate pe măsură ce cotele se modifică.

Ce aduc nou platformele americane?

Diferențele sunt în mare parte de prezentare. Platforme precum Kalshi și Polymarket au adaptat modelul tradițional pentru a-l face mai ușor de utilizat și mai acceptabil pentru autoritățile de reglementare din Statele Unite.

În locul cotelor clasice de pariuri, probabilitățile sunt prezentate de obicei în procente, iar multe pariuri sunt formulate ca răspunsuri simple de tip „da” sau „nu”. Platformele folosesc și un limbaj inspirat din piețele financiare, prezentând grafice ale evoluției probabilităților și invitând utilizatorii să „cumpere” sau să „vândă” un rezultat.

De ce este important acest lucru?

În Regatul Unit, un astfel de model este legal atât timp cât operatorul deține o licență emisă de autoritatea de reglementare a jocurilor de noroc.

În Statele Unite, situația este mai complicată. Pariurile sportive sunt legale doar în 38 de state, fiecare cu propriile reguli. Platformele de predicție au găsit însă o portiță juridică: ele sunt reglementate de Comisia pentru tranzacții cu mărfuri și contracte futures (CFTC) ca instrumente financiare de tip „opțiuni binare”, care fie plătesc integral, fie nu plătesc deloc.

Citește și: Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu: milițiile susținute de Iran intensifică atacurile împotriva SUA și Israelului

Mai multe state americane contestă această interpretare, argumentând că pariurile pe sport oferite de astfel de platforme reprezintă, de fapt, jocuri de noroc sub o altă formă.

Ce sunt „piețele de noutate”?

O parte din notorietatea acestor platforme vine din pariurile neobișnuite pe care le oferă. Pe lângă evenimente politice sau economice, utilizatorii pot paria pe lucruri precum data lansării jocului video Grand Theft Auto VI sau câștigătorul premiului Oscar pentru cel mai bun film.

Potrivit lui Jason Trost, directorul executiv al platformei britanice Smarkets, multe dintre aceste piețe sunt create mai degrabă pentru publicitate decât pentru profit.

„Sunt exerciții de branding mai mult decât piețe pe care oamenii chiar vor să tranzacționeze”, spune el. „Piețele neobișnuite sunt pentru imagine, iar banii reali sunt în sport.”

Ar putea apărea și în Marea Britanie?

Unii utilizatori din Regatul Unit accesează deja platforme americane prin intermediul rețelelor virtuale private (VPN), chiar dacă acestea nu dețin licențe locale.

În același timp, unele companii britanice încearcă să adopte modelul american. Smarkets și-a redesenat platforma pentru a semăna mai mult cu Polymarket sau Kalshi, iar operatorul Matchbook pregătește lansarea unui site similar.

Totuși, piața britanică este deja matură și competitivă. Operatorii tradiționali și platforme consacrate precum Betfair domină sectorul, iar volumul pariurilor pe piețe politice sau de actualitate rămâne relativ redus.

De exemplu, pariurile pe rezultatul unei alegeri locale britanice pe Polymarket au totalizat aproximativ un milion de dolari – o sumă modestă comparativ cu sumele pariate în mod obișnuit pe meciuri de fotbal din Premier League.

Citește și: Cine sunt kurzii și de ce mizează Donald Trump pe ei în tensiunile cu Iranul

Care sunt riscurile?

Pe lângă controversele morale legate de pariurile pe conflicte sau dezastre, piețele de predicție pot fi vulnerabile la manipulare.

Spre deosebire de evenimentele sportive, care sunt dificil de influențat și atent monitorizate de operatori, evenimentele politice sau geopolitice pot fi exploatate de persoane cu informații privilegiate.

În trecut au existat cazuri în care utilizatori au pariat sume mari cu puțin timp înainte de evenimente majore, aparent beneficiind de informații confidențiale. Printre exemplele investigate se numără pariuri legate de operațiuni americane împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro sau de atacuri militare recente asupra Iranului.

Recent, platforma Kalshi a suspendat și amendat doi utilizatori acuzați că au trișat deliberat și a anunțat că investighează aproximativ 200 de posibile încălcări ale regulilor.

În Regatul Unit, unde astfel de platforme ar fi tratate juridic ca jocuri de noroc, autoritățile ar analiza atent riscurile. Scandalul pariurilor legate de alegerile generale britanice din 2024 a dus deja la acuzații penale împotriva a 15 persoane, inclusiv a fostului deputat conservator Craig Williams, pentru încălcarea legislației privind jocurile de noroc. Ancheta este în curs.

SUA

