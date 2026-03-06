Curierii din Golful Persic continuă să facă livrări la domiciliu, printre explozii: „Ne transportăm vieţile în acelaşi timp cu comenzile”

Livratorii din statele Golfului Persic ignoră urletele sirenelor şi ale exploziilor continuă să facă livrări către locuitorii care nu-şi părăsesc domiciliile de teama atacurilor iraniene, informează AFP.

Odată cu izbucnirea conflictului dintre Republica Islamica Iran, Israel şi Statele Unite, numeroase aeroporturi, ambasade, zone rezidenţiale şi instalaţii militare din întreaga regiune au fost vizate de atacuri iraniene cu rachete şi drone.

Deplasarea în traficul intens din metropolele din Golf nu a fost niciodată foarte sigură, însă acum livratorii se confruntă cu un nou pericol venit din cer - resturi prăbuşite pe sol de la dronele interceptate, relatează agenția internațională de presă, citată de Agerpres.

„Am auzit trei explozii”

În ciuda pericolelor, mii de curieri pe scutere continuă să livreze însă alimente şi produse de uz casnic pentru a satisface solicitările continue ale clienţilor efectuate prin aplicaţiile favorite.

„Am ieşit în fugă din centrul comercial după ce am primit o alertă pe telefon şi am auzit trei explozii”, a povestit Agyemang Ata, un livrator de 27 de ani.

Tânărul a fost cuprins de panică după ce a auzit primele explozii sâmbătă, în timp ce aştepta o comandă într-un mare centru comercial din Dubai.

„M-au sunat mama, sora şi familia mea, dar le-am spus că sunt bine şi că nu trebuie să-şi facă griji pentru mine”, a mărturisit tânărul pentru AFP, subliniind că este foarte hotărât „să rămână aici şi să continue să muncească”.

Agyemang Ata a conchis:

„Pentru mine, Dubai este un loc sigur”, insistă el.

Pentru cei mai mulți locuitorilor, livratori precum Ata făceau parte până acum dintr-o armată anonimă care îi ajutau să evite grijile vieţii cotidiene şi drumurile prea aglomeraterate.

Acum însă, oamenii le apreciază rolul esenţial, considerându-i, pe reţelele de socializare, nişte „eroi” care îşi riscă viaţa pentru a asigura buna funcţionare a Golfului.

Walid Rabie, care lucrează ca șofer în Kuwait, povesteşte că îi este teamă în permanenţă: „Ne transportăm vieţile în acelaşi timp cu comenzile”, a rezumat el.

De la începutul atacurilor iraniene, cel puţin şapte civili au fost ucişi în ţările din Golful Persic, cei mai mulţi dintre ei, muncitori străini.