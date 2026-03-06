search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
Un participant la asaltul Capitoliului, grațiat de Trump, a fost condamnat pe viață pentru abuzuri sexuale asupra unor minori

0
0
Publicat:

Un bărbat grațiat de președintele american Donald Trump pentru implicarea sa în asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a fost condamnat la închisoare pe viață pentru abuz sexual asupra minorilor. Procurorii spun că acesta le-a promis victimelor bani pe care se aștepta să îi primească de la guvern după grațiere.

Un participant la asaltul Capitoliului, condamnat pe viață pentru abuzuri sexuale FOTO: Getty
Un participant la asaltul Capitoliului, condamnat pe viață pentru abuzuri sexuale FOTO: Getty

Andrew Paul Johnson, în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru mai multe infracțiuni sexuale împotriva minorilor, potrivit Biroului procurorului de stat Bill Gladson din al cincilea circuit judiciar din Florida.

Bărbatul fusese grațiat de președintele Donald Trump pentru rolul său în atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Grațierea a fost acordată împreună cu alte sute de cazuri ale unor participanți la evenimentele din acea zi, acuzați de fapte care au variat de la contravenții minore până la infracțiuni grave, inclusiv agresarea polițiștilor, relatează NBCNews.

Johnson a fost arestat în august, la aproximativ nouă luni după ce a primit grațierea prezidențială.

Cinci capete de acuzare

Luna trecută, el a fost găsit vinovat de cinci infracțiuni, printre care molestarea unui copil sub 12 ani și a unui minor sub 16 ani, precum și transmiterea de materiale dăunătoare unui minor prin intermediul unui dispozitiv electronic.

Procurorii au precizat că Johnson a încercat să își manipuleze una dintre victime promițându-i bani pe care credea că îi va primi de la guvern după grațiere.

Potrivit anchetatorilor, acesta i-ar fi spus victimei că, după ce va primi o sumă importantă de la stat, o va include în testament pentru a beneficia de banii rămași.

Discuții despre despăgubiri pentru inculpații din 6 ianuarie

Președintele Donald Trump a vorbit în repetate rânduri despre posibilitatea ca persoanele implicate în evenimentele din 6 ianuarie să primească despăgubiri din bani publici.

Într-un alt caz legat de acele evenimente, Departamentul de Justiție al SUA a acordat aproape 5 milioane de dolari familiei lui Ashli Babbitt, femeia împușcată mortal în timp ce încerca să treacă printr-o fereastră spartă către galeria Camerei Reprezentanților în timpul asaltului asupra Capitoliului.

Alte incidente recente

În același timp, autoritățile americane continuă să investigheze și alte incidente în care sunt implicați participanți la protestele din 6 ianuarie.

Un alt inculpat din acea zi, Bryan Betancur, a fost arestat săptămâna aceasta în legătură cu o agresiune comisă într-un tren al rețelei Metro. Pe internet au apărut videoclipuri în care acesta pare să atingă părul unor femei.

De asemenea, în weekend, un alt participant la evenimentele din 6 ianuarie a fost reținut după ce ar fi amenințat unul dintre polițiștii care au apărat Capitoliul în timpul atacului.

SUA

