Tot mai mulți ruși cer cetățenia Republicii Moldova, ca pas spre cea românească. Noile reguli limitează accesul

În ultimii ani, în special după declanșarea războiului din Ucraina, la 24 februarie 2022, un număr tot mai mare de cetățeni ruși au solicitat cetățenia Republicii Moldova, pentru mulți dintre ei aceasta reprezentând un pas intermediar spre obținerea cetățeniei române, stat membru al Uniunii Europene și NATO, potrivit Europei Libere Moldova.

Datele furnizate de Agenția pentru Servicii Publice (ASP) arată că, din 2022 până în prezent, peste 55% dintre cererile de cetățenie depuse anual provin de la cetățeni ruși. În majoritatea cazurilor, este vorba despre persoane născute în perioada sovietică pe teritoriul actualei Republici Moldova sau despre descendenți ai acestora. Mulți dintre solicitanți au apelat la firme specializate din Chișinău, care s-au adresat în special rușilor ce au părăsit Federația Rusă din cauza războiului.

Procedura simplificată de obținere a cetățeniei moldovenești a fost însă eliminată odată cu modificarea legislației. Amendamentele adoptate de Parlament în luna iunie și intrate în vigoare la finalul anului trecut introduc obligativitatea cunoașterii limbii române și a Constituției, precum și susținerea unui examen pentru toți solicitanții, indiferent dacă cer cetățenia prin naturalizare, redobândire sau recunoaștere.

Excepții de la susținerea examenului sunt prevăzute doar pentru persoanele cu dizabilități severe, minorii sub 14 ani și cazurile în care cetățenia este acordată în interesul Republicii Moldova. Mai multe firme care ofereau servicii de intermediere au anunțat public închiderea programelor, susținând că noile condiții vor fi greu de îndeplinit pentru majoritatea solicitanților.

Cele mai multe cereri de cetățenie din partea cetățenilor ruși au fost înregistrate în 2024, însă în 2025 interesul a început să scadă. Potrivit ASP, această evoluție se explică prin faptul că o parte semnificativă dintre persoanele eligibile au depus deja dosarele în anii anteriori, dar și prin intensificarea verificărilor privind respectarea condițiilor legale și autenticitatea documentelor.

Cu toate acestea, autoritățile au observat o creștere considerabilă a solicitărilor în luna decembrie 2025, fenomen pus pe seama grabei de a depune dosarele înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli. Portalul zonadesecuritate.md notează că, în aceeași perioadă, a crescut semnificativ numărul cererilor depuse de locuitori ai regiunii transnistrene.

Cetățenia Republicii Moldova a devenit atractivă pentru cetățenii ruși mai ales după declanșarea invaziei din Ucraina, oferindu-le acces la un stat asociat Uniunii Europene și posibilitatea de a circula, munci și locui în spațiul european, oportunități limitate pentru majoritatea cetățenilor ruși după începutul agresiunii militare a Kremlinului.