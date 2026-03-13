search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
PSD cere demisia lui Bolojan. Fifor: „Premierul-frână trebuie să plece, așa nu se mai poate”

Publicat:

Deputatul Mihai Fifor a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan ar trebui să plece din fruntea Guvernului, acuzându-l că blochează activitatea coaliției de guvernare, respinge inițiativele partenerilor și ia „decizii abuzive” fără consultare. „România trebuie deblocată”, a mai spus Fifor. 

Deputatul Mihai Fifor l-a criticat online pe Bolojan. FOTO: Facebook/Mihai Fifor
Deputatul Mihai Fifor l-a criticat online pe Bolojan. FOTO: Facebook/Mihai Fifor

Social-democratul a susținut că rezultatele guvernării conduse de Bolojan sunt negative în mai multe domenii.

„Când tragi linie şi aduni după «reforma» lui Bolojan, bilanţul este simplu şi brutal: totul dă cu minus. Minus la economie. Minus la investiţii. Minus la puterea de cumpărare a românilor. Minus la încredere. Minus la stabilitate. Premierul Bolojan a reuşit performanţa rară de a transforma guvernarea României într-un blocaj permanent”, a scris Fifor pe Facebook.

Potrivit deputatului PSD, premierul ar fi ales să conducă Executivul fără cooperare cu partenerii de coaliție și ar respinge sistematic propunerile acestora.

„În locul cooperării între partenerii de Coaliţie, a ales încăpăţânarea şi deciziile luate de unul singur. Nu acceptă alte puncte de vedere, respinge sistematic iniţiativele celorlalţi şi se comportă ca şi cum adevărul absolut i-ar aparţine exclusiv”, a mai scris Fifor.

Acesta a susținut că, de cinci luni, premierul ar bloca Programul PSD de relansare economică, iar de trei luni ar întârzia elaborarea și adoptarea bugetului de stat.

Social-democratul l-a acuzat totodată pe Bolojan că a ignorat solicitările partidelor din coaliție privind fondurile pentru autoritățile locale și că ar fi decis reducerea investițiilor locale fără consultarea partenerilor de guvernare.

„Problema nu mai este doar relaţia cu PSD. Bolojan se ceartă cu toată lumea. A respins iniţiativele tuturor partidelor din Coaliţie şi a luat decizii abuzive de unul singur. Niciun partid din Coaliţie nu este de acord ca premierul să confişte 25% din banii care aparţin autorităţilor locale. Niciun partid nu este de acord cu tăierea investiţiilor locale”, a afirmat deputatul PSD.

Fifor a adăugat că nemulțumiri ar exista inclusiv în interiorul partidului premierului, unde unii primari ar fi criticat public aceste măsuri.

„România nu îşi mai poate permite să rămână prizoniera acestui blocaj. Într-un moment în care economia globală este zguduită de incertitudini şi şocuri majore, ţara are nevoie de un guvern funcţional, capabil să reacţioneze rapid şi responsabil”, a mai declarat el.

În final, deputatul PSD a susținut că premierul ar trebui să demisioneze, afirmând că „România trebuie deblocată”.

„Adevărul este că aşa nu se mai poate. Premierul-frână trebuie să plece. Nu o spunem doar noi. O spun românii, în proporţie de peste 78%. Iar procentul creşte mai repede decât preţul la motorină. România trebuie deblocată. Guvernul trebuie deblocat. Iar atunci când blocajul poartă un singur nume, trebuie să avem curajul să o spunem clar: Bolojan este blocajul”, a conchis Mihai Fifor.

