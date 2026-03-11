Oana Ţoiu, chemată în Parlament să dea explicaţii în scandalul privind repatrierea românilor din Orientul Mijlociu

Oana Ţoiu este aşteptată la Comisia de politică externă a Camerei Deputaţilor, unde va trebui să ofere explicaţii privind modul în care autorităţile române gestionează repatrierea cetăţenilor români aflaţi în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, este chemată miercuri, 11 martie, începând cu ora 12.00, la şedinţa Comisiei de politică externă a Camerei Deputaţilor, pentru a răspunde întrebărilor parlamentarilor despre operaţiunile de repatriere a românilor din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Preşedintele comisiei, deputatul Hajdu Gabor, a declarat pentru Agerpres că situaţia românilor rămaşi în aceste regiuni este urmărită cu atenţie, mai ales în contextul escaladării tensiunilor din zonă.

„Este clar că urmărim cu mare interes şi îngrijorare ce se întâmplă în zonele afectate de escaladarea războiului din Orientul Mijlociu. Urmărim ce se întâmplă cu concetăţenii noştri care sunt blocaţi în aceste zone. Pot să vă spun foarte deschis că primesc şi eu telefoane de la ei în mod personal şi se interesează. Convocarea şedinţei Comisiei pentru politică externă a fost decisă în acest context, în care mulţi cetăţeni români se află în aceste state afectate de conflictul din Orientul Mijlociu”, a precizat parlamentarul.

Potrivit acestuia, Comisia a cerut încă de la începutul lunii martie informaţii oficiale de la Ministerul Afacerilor Externe despre numărul românilor aflaţi în zonele de risc şi despre planurile pentru readucerea lor în ţară.

„Ne-am adresat cu două adrese consecutive, transmise în 3 şi 5 martie, prin care am solicitat informaţii privind numărul cetăţenilor români aflaţi în această situaţie, măsurile avute în vedere pentru sprijinul şi repatrierea acestora, precum şi, în mod normal, estimarea termenului în care revenirea lor în siguranţă în ţară ar putea fi organizată. Invitaţia adresată ministerului se înscrie în această linie, a interesului manifestat pentru soarta concetăţenilor noştri care sunt acolo. Şi este un interes absolut legitim al Parlamentului, dorim să obţinem informaţii de la minister şi de la Guvern”, a explicat Hajdu Gabor.

Şi vicepreşedintele Comisiei de politică externă, deputatul AUR Cosmin Corendea, a declarat că aşteaptă clarificări privind criteriile după care Ministerul Afacerilor Externe a organizat repatrierea românilor din regiune. El a spus că sunt necesare „explicaţii de bun simţ” în legătură cu situaţiile în care anumite persoane ar fi fost sau nu îmbarcate în cursele de evacuare, făcând referire inclusiv la cazul în care Irinei Ponta i-ar fi fost refuzată îmbarcarea.

Participarea ministrului la şedinţa comisiei a fost confirmată şi de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, care însă nu a putut să prrecizeze dacă aceasta va fi prezentă fizic sau prin videoconferinţă.

„Asta nu ştiu, dar fiind în Bucureşti, bănuiesc că fizic, nu pot să dau o confirmare sută la sută”, a declarat Andrei Ţărnea.

Tema repatrierii românilor din Orientul Mijlociu a devenit şi subiect de dispută politică după ce fiica fostului premier Victor Ponta a fost împiedicată să revină în ţară în urma unei intervenţii telefonice a ministrului Oana Ţoiu la consulatul din Dubai.

Luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica modul în care a fost organizat transportul cetăţenilor români din zona de conflict şi a anunţat că le va solicita parlamentarilor PSD din comisiile de politică externă să îi cheme la audieri atât pe ministrul Oana Ţoiu, cât şi pe consulul României la Dubai, pentru a clarifica modul în care s-au desfăşurat operaţiunile de evacuare a românilor din regiune.