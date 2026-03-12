Românii vor echilibru în politica externă. Majoritatea doresc relații bune și cu UE, și cu SUA

50,4% dintre români consideră că România ar trebui să mențină un echilibru între Uniunea Europeană și Statele Unite, în contextul tensiunilor dintre cele două puteri, arată ultimul sondaj INSCOP Research, realizat în perioada 2-6 martie 2026.

Sondajul, realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane reprezentativ pentru populația adultă din România, arată că 22,7% dintre respondenți cred că țara noastră ar trebui să se alinieze mai mult poziției UE, iar 22,1% consideră că România ar trebui să întărească relația cu SUA.

Potrivit Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, „opinia publică pare să privilegieze o strategie de echilibru în politica externă, ceea ce indică o cultură strategică pragmatică: românii nu percep relația cu UE și cea cu SUA ca fiind alternative exclusive, ci ca piloni complementari ai securității și prosperității țării”.



Sondajul mai arată că menținerea echilibrului între UE și SUA este preferată mai ales de votanții PSD și PNL, de femei, de persoanele peste 60 de ani, de cei cu studii superioare, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public. În schimb, cei care consideră că România ar trebui să se alinieze mai mult UE sunt tinerii sub 30 de ani, votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitorii Capitalei, iar cei care susțin întărirea relației cu SUA sunt votanții AUR, bărbații, persoanele cu educație primară și locuitorii din mediul rural.

De asemenea, 57,8% dintre români apreciază ca bună decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la Washington la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiativă a președintelui american Donald Trump, în timp ce 32,7% consideră că a fost o decizie proastă. Participarea șefului statului la Washington este susținută mai ales de votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu studii superioare și locuitorii din București.

Conform INSCOP, datele reflectă așteptarea cetățenilor pentru o politică externă autonomă, care să mențină România ferm ancorată în Occident, dar să îi permită să își maximizeze interesele în relația cu partenerii principali.