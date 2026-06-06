Propune PNL un alt premier dacă guvernul gândit de Eugen Tomac nu au fi votat? Răspunsul lui Ilie Bolojan

Liderul PNL Ilie Bolojan spune că, dacă se va ajunge în situaţia în care guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac nu ar trece de votul Parlamentului, forul de conducere al Partidului Naţional Liberal va decide dacă PNL va propune un alt premier.

Preşedintele PNL a fost întrebat, sâmbătă, 6 iuni, într-o conferinţă de presă, dacă PNL ar fi dispus să formuleze o altă propunere de prim ministru în situaţia în care premierul desemnat nu ar reuşi să strângă în Parlament voturile necesare învestirii guvernului pe care îl va propune.

„Am fixat pentru luni, la ora 11, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Naţional care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare vizavi de atitudinea pe care PNL o va avea. Dacă se va ajunge la o astfel de ipoteză, conducerea PNL va lua decizile în consecinţă, dar nu am ajuns într-o astfel de ipoteză şi după şedinţa Biroului Poltic de săprămâna viitoare veţi afla care este poziţia PNL pe această problemă”, a răspuns Ilie Bolojan, scrie News.

Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut joi seara primele declarații după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim ministru.

”Dacă ar fi să fac câteva considerații legat de această propunere, aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a afirmat Bolojan.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie, pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, care are la dispoziție zece zile pentru a obține sprijinul parlamentar necesar formării unei majorități și învestirii noului Guvern.

O posibilă structură a viitorului Guvern, inclusiv distribuirea principalelor ministere și a funcțiilor-cheie din Cabinet, potrivit unor surse. Aceasta arată în felul următor:

Schița Guvernului Tomac

1. Eugen Tomac - premier

2. Radu Burnete - vicepremier

3. Bogdan Drăgoi / Șerban Matei - Finanțe

4. Bogdan Despescu - Interne

5. Luca Niculescu - Externe

6. Mihnea Motoc - Apărare

7. Ștefan Busnatu - Sănătate

8. Sorin Costreie - Educație

9. Cosmin Soare-Filatov - Justiție

10. Corina Popescu - Energie

11. Nicolae Istudor - Agricultură

12. Dragoș Pâslaru - Fonduri Europene

13. Lavinia Niculescu - Muncă

14. Șerban Țigănaș - Dezvoltare

15. Adrian Papahagi - Cultură