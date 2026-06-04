Ilie Bolojan: „Vom avea o atitudine responsabilă, că vom fi într-o formă de guvernare sau în opoziţie”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, anunţă că partidul pe care îl conduce va susţine, indiferent dacă va fi la putere sau în opoziţie, acele proiecte necesare accesării granturilor din fondurile europene, dar şi proiectele care ţin de ”buna guvernare” a ţării.

”Aşa cum am spus când am adoptat deciziile în ultima lună de zile, PNL va susţine toate lucrurile care ţin de realităţile pe care le avem şi de buna guvernare. Avem aspectele care ţin de programul PNRR şi orice guvern vine trebuie să aibă ca prioritate îndeplinirea jaloanelor care n-au fost îndeplinite pentru că miniştrii, de exemplu, n-au avut curajul să vină cu propuneri pe care să le susţină şi au ajuns, de exemplu, ca legea salarizării să rămână pe ultima sută de metri, pentru că, conţinând nişte limitări care sunt impuse de realităţile României, nu suna bine. Şi atunci miniştrii PSD, de exemplu, care au avut acest portofoliu al Muncii de patru ani de zile, din 2021 până acum, nu au venit cu acest proiect, l-au lăsat pe ultima sută de metri şi sigur că domnul Pîslaru a luat un proiect pe care l-a expus în spaţiul public pe care eu, personal, ca limite, ca anvelope l-am susţinut fără să intru în niciun fel de detalii legate de clase şi aşa mai departe”, a afirmat Ilie Bolojan la Euronews România, joi seară, scrie News.

Printre proiectele pe care PNL le va susţine se numără, conform preşedintelui formaţiunii, legile care reprezintă jaloane în PNRR şi care, dacă nu sunt îndeplinite, fac ca România să piardă bani.

”Toate celelalte proiecte care ţin de eficienţa în guvernare, de crearea unor condiţii pentru o relansare economică, avem un pachet pe care n-am mai apucat să-l punem în practică, trebuie pus în această lună, conform ordonanţei care a fost dată în lunile trecute, va trebui şi acesta pus în practică, în aşa fel încât să creăm condiţii de relansare economică. Avem închis, practic, în cea mai mare parte, programul SAFE. Trebuie închis în continuare. Mai sunt câteva proiecte care trebuie finalizate în aşa fel încât să putem dota Armata României cu tehnică militară care să ne poată apăra de drone, care să ne asigure o siguranţă mai mare şi să ne respectăm angajamentele vis-a-vis de flancul estic. Sunt câteva aspecte pe care PNL le va susţine. Vom avea o atitudine responsabilă, că vom fi într-o formă de guvernare sau în opoziţie, aşa cum am avut-o şi până acum”, a dat asigurări Ilie Bolojan.