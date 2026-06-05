Președintele Nicușor Dan explică desemnarea lui Eugen Tomac și motivele pentru care a renunțat la varianta unui guvern politic

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că prima variantă analizată pentru formarea executivului a fost constituirea unui guvern politic, însă negocierile nu au dus la conturarea unei majorități parlamentare, motiv pentru care a fost aleasă soluția unui premier independent, referindu-se la desemnarea lui Eugen Tomac drept candidat la funcția de șef al Guvernului.

„Prima opțiune a fost a unui guvern politic, numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate conturată”, a afirmat președintele după participarea la Summitul UE-Balcanii de Vest, desfășurat în Muntenegru.

Șeful statului a subliniat că discuțiile dintre formaţiuni au evidențiat divergenţe importante.

În acest context, Nicușor Dan a explicat că opţiunea pentru un premier independent a devenit inevitabilă:

„Am înțeles şi contradicțiile între ceea ce doreşte fiecare partide şi atunci singura soluţie logică a fost a unui premier care să fie independent de partidele”.

Președintele a argumentat alegerea lui Eugen Tomac prin poziţia acestuia în raport cu formaţiunile parlamentare, apreciind că „e opţiunea cea mai bună”, având în vedere independenţa sa faţă de partide.

Amintim că Nicușor Dan semnat vineri, 5 iunie 2026, decretul prin care Eugen Tomac a fost desemnat oficial candidat la funcția de prim-ministru, acesta urmând să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare și lista noului Cabinet.

Cu o zi în urmă, șeful statului a anunțat că îi încredințează lui Eugen Tomac mandatul de a încerca formarea unui nou Guvern, în contextul blocajului politic generat de neînțelegerile dintre partidele parlamentare.

Procedura constituțională intră, prin semnarea decretului, într-o nouă etapă, iar Tomac are la dispoziție zece zile pentru a negocia susținerea politică necesară și pentru a obține majoritatea parlamentară necesară învestirii Executivului.

Eugen Tomac este europarlamentar și consilier onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni. De-a lungul carierei sale a ocupat funcții în Administrația Prezidențială și în Guvern, fiind implicat în proiecte dedicate comunităților românești din afara granițelor.