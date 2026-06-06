SURSE S-a aflat formula viitorului Executiv. Cum ar putea arăta Guvernul condus de Eugen Tomac

Negocierile pentru formarea noului Executiv au intrat într-o etapă avansată după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. S-ar fi conturat deja o posibilă structură a viitorului Guvern, inclusiv distribuirea principalelor ministere și a funcțiilor-cheie din Cabinet, potrivit unor surse.

Mai jos găsiți configurația aflată în prezent pe masa discuțiilor.

Schița Guvernului Tomac

1. Eugen Tomac - premier

2. Radu Burnete - vicepremier

3. Bogdan Drăgoi / Șerban Matei - Finanțe

4. Bogdan Despescu - Interne

5. Luca Niculescu - Externe

6. Mihnea Motoc - Apărare

7. Ștefan Busnatu - Sănătate

8. Sorin Costreie - Educație

9. Cosmin Soare-Filatov - Justiție

10. Corina Popescu - Energie

11. Nicolae Istudor - Agricultură

12. Dragoș Pâslaru - Fonduri Europene

13. Lavinia Niculescu - Muncă

14. Șerban Țigănaș - Dezvoltare

15. Adrian Papahagi - Cultură

Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 4 iunie, pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, care are la dispoziție zece zile pentru a obține sprijinul parlamentar necesar formării unei majorități și învestirii noului Guvern. Șeful statului a subliniat că decizia sa este una de responsabilitate și așteaptă, la rândul său, același nivel de seriozitate din partea clasei politice pentru a asigura stabilitatea guvernării.

Eugen Tomac a afirmat, în urma desemnării sale, că tratează această misiune cu „onoare și responsabilitate”, precizând că își propune formarea unui Executiv alcătuit din specialiști și recâștigarea încrederii publice în instituțiile statului.

Nicușor Dan explică desemnarea lui Tomac și motivele renunțării la varianta unui guvern politic

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că prima variantă analizată pentru formarea executivului a fost constituirea unui guvern politic, însă negocierile nu au dus la conturarea unei majorități parlamentare, motiv pentru care a fost aleasă soluția unui premier independent, referindu-se la desemnarea lui Eugen Tomac drept candidat la funcția de șef al Guvernului.

Președintele a argumentat alegerea lui Eugen Tomac prin poziţia acestuia în raport cu formaţiunile parlamentare, apreciind că „e opţiunea cea mai bună”, având în vedere independenţa sa faţă de partide.

Luca Niculescu era favoritul lui Nicușor Dan pentru conducerea Ministerului de Externe

Înainte ca Nicușor Dan să îl desemneze pe Tomac, acesta și-a exprimat preferințele în legătură cu viitorul ministru de Externe. În discuțiile cu liderii de partide, președintele a insistat ca Luca Niculescu să fie noul titular la Externe, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Luca Niculescu a fost ambasadorul României în Franța în era Iohannis, iar în prezent e secretar de stat în MAE, fiind responsabil cu aderarea României la OCDE, organizație echivalentă cu NATO în zona economică.