Cum ar vota Kelemen Hunor în cazul unui referendum de unire cu Republica Moldova: „Sentimental, înțeleg majoritatea românească care dorește unirea”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că România ar trebui să îşi concentreze eforturile pe sprijinirea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, avertizând că organizarea unui referendum pentru unire ar putea echivala cu o politică revizionistă, cu potențiale consecințe grave.

Întrebat cum ar vota în cazul unui referendum privind unirea României cu Republica Moldova, liderul UDMR a evitat un răspuns clar. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV.

„Eu nu aș ajunge la referendum. Aş căuta mai degrabă – şi sentimental, înţeleg majoritatea românească care doreşte unirea – în interiorul Uniunii Europene, unde lucrurile încet, încet capătă o altă dimensiune şi o normalitate”, a afirmat Kelemen Hunor.

„Unirea presupune clarificări majore”

Liderul UDMR a explicat că, în ipoteza unei uniri, ar trebui clarificată forma de organizare politică a Republicii Moldova, exprimându-şi scepticismul că statul vecin ar accepta să renunţe la statalitate pentru a deveni „două judeţe la periferia României”.

„După care, dacă vrei unire, trebuie să discuţi şi despre forma statală cu care mergi mai departe, fiindcă nu cred că Moldova renunţă la statalitate ca să fie două judeţe la periferia României, de unde să vină iarăşi în Bucureşti să ceară voie unde să construiască un pod”, a avertizat Kelemen Hunor.

Integrarea europeană, mai realistă decât unirea

Preşedintele UDMR consideră că viitorul comun al României şi Republicii Moldova trebuie construit în cadrul Uniunii Europene şi a pledat pentru accelerarea procesului de aderare a Chişinăului, inclusiv prin negocieri separate faţă de Ucraina.

„E nevoie de o negociere separată pentru Republica Moldova. Din acest punct de vedere, cuplarea Republicii Moldovea de Ucraina nu este în favoarea Moldovei”, a mai spus Kelemen Hunor, adăugând că integrarea europeană ar putea fi atinsă mai rapid decât unirea propriu-zisă.

Kelemen Hunor despre Maia Sandu

Întrebat dacă o vede pe Maia Sandu implicându-se în politica românească după finalul mandatului prezidenţial, liderul UDMR a răspuns negativ. „Nu, nu cred. (...) Nu prea funcţionează aşa. S-ar putea să fie o surpriză în România la un vot, de exemplu. Eu nici nu cred că Maia Sandu are astfel de ambiţii”, a precizat acesta.

În concluzie, Kelemen Hunor a subliniat că România ar trebui să se concentreze pe sprijinirea Republicii Moldova pentru a intra „mult mai repede” în Uniunea Europeană, considerând acest obiectiv mai realist şi mai benefic pe termen lung decât organizarea unui referendum pentru unire.