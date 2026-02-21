search
Sâmbătă, 21 Februarie 2026
CTP, comparație între Nicușor Dan și Maia Sandu. „Trump a arătat că nu știe cine e Nicușor Dan și nici n-are de gând să afle”

Publicat:

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu compară poziția internațională și stilul de leadership al președintei Maia Sandu cu cel al președintelui Nicușor Dan, concluzionând că, în prezent, Republica Moldova este „mai vizibilă” pe plan extern decât România.

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. FOTO: Facebook
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. FOTO: Facebook

Potrivit lui CTP, anvergura internațională a Maiei Sandu a crescut ca urmare a determinării demonstrate în consolidarea instituțiilor statului și în contracararea influențelor Kremlinului. El afirmă că, sub conducerea acesteia, serviciile secrete și structurile de forță au fost restructurate și au reușit să blocheze atacuri bazate pe finanțări masive, manipulare online și candidați controlați din exterior.

Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale, referendumul pentru integrarea europeană și alegerile parlamentare, care au permis partidului Partidul Acțiune și Solidaritate să guverneze singur.

„Sub aparența fragilă, șefa statului moldovean arată o determinare și o duritate care uimesc. Serviciile Secrete și unitățile de forță restructurate din ordinul ei au reușit să contracareze atacurile cu bani grei, manipulare masivă pe net și candidați păpușați de Kremlin; astfel, Maia a câștigat prezidențialele, referendumul pentru UE și alegerile parlamentare – acestea din urmă zdrobitor, permițând PAS să guverneze singur, nu într-o coaliție care să pună tot felul de tălpi, ca în România. A crescut, de asemenea, competența și eficiența organelor în lupta cu răufăcătorii din țară, mafioți, hoți, traficanți de droguri, rakeți, ucigași cu simbriel”, a scris gazetarul pe Facebook.

CTP subliniază și eficientizarea luptei împotriva criminalității organizate, menționând că inclusiv oligarhul Vladimir Plahotniuc se află în detenție la Chișinău. Pe plan extern, jurnalistul remarcă întâlnirile Maiei Sandu cu lideri europeni precum Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk, precum și discuția separată cu Marco Rubio. De asemenea, amintește nominalizarea acesteia la Premiul Nobel pentru Pace și declarația prin care Maia Sandu a susținut că meritul aparține ucrainenilor.

„Până și mărețul infractor internațional Plahotniuc, implicat în „furtul miliardului de euro” din băncile moldovenești, e acum în pușcărie la Chișinău. Și Mica Maia nu s-a dus la Clubul Trump, deși Moldova nu e membru UE. (...) A fost propusă la Premiul Nobel pentru Pace și a declarat: «Sunt recunoscătoare pentru că oamenii urmăresc țara noastră, apreciază curajul și reziliența noastră, dar ucrainenii sunt cei care merită premiul Păcii, ei își sacrifică viața pentru pace»”, se menționează în postare.

În contrast, Cristian Tudor Popescu critică lipsa de fermitate a lui Nicușor Dan în reformarea serviciilor secrete, justiției și forțelor de ordine, precum și sprijinul limitat acordat premierului Ilie Bolojan. El invocă inclusiv episodul vizitei la Washington, susținând că președintele României nu a reușit să obțină o interacțiune relevantă cu Donald Trump, fapt pe care îl consideră simbolic pentru slaba poziționare externă a României.

„Nu l-a sprijinit aproape deloc pe premierul Bolojan în lupta crâncenă pe care acesta o duce, în primul rând cu PSD, pentru schimbare în economia și societatea românească. (...) Cât privește politica externă, ce s-a întâmplat la Washington este grăitor. Numindu-l prim-ministru și Nicu Fantastïcu, Trump a arătat că nu știe cine e Nicușor Dan și nici n-are de gând să afle. Mai grav a fost momentul în care președintele României a încercat să prelungească intersectarea pe hol cu Donald Trump. Dacă președintele SUA ar fi vrut să vorbească cu el, putea, cu un gest, să-l oprească pe agentul care l-a alungat pe dl Dan. N-a făcut-o, a plecat...”, afirmă CTP.

CTP atrage atenția și asupra opoziției interne față de Maia Sandu, inclusiv din România, menționând partidul Alianța pentru Unirea Românilor și pe liderul său, George Simion, care s-au pronunțat împotriva sprijinului acordat Republicii Moldova. În acest context, jurnalistul face o paralelă istorică, amintind de atitudinile extremiste ale lui Corneliu Zelea Codreanu față de basarabeni.

„Așa că, în clipa de față, ar trebui să ne gândim nu la unirea Basarabiei cu România, ci la unirea României cu Republica Moldova”, a scris Cristian Tudor Popescu în final.

Ieri, CTP a scris și despre participarea lui Nicuşor Dan la Washington, la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump.

