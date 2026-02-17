Ministrul Apărării refuză tăierea normei de hrană pentru militari

Ministrul Apărării, Radu Miruță, se opune eliminării normei de hrană pentru militari. Kelemen Hunor a anunțat că liderii coaliției discută eliminarea normei de hrană pentru bugetari, care ar putea aduce economii de peste 2,5 miliarde de lei.

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române care există de la Cuza încoace”, a declarat Radu Miruță, în Parlament, după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor a anunțat că liderii coaliției discută această măsură.

Radu Miruță a precizat că norma de hrană este plafonată din 2017 și că în MApN pot fi găsite alte soluții.

„Dincolo că e plafonată din 2017, întreține activitatea de popotă pentru 70% din angajați. Ea a fost gândită tocmai cu scopul de a oferi mai multe variante și de a fi pregătiți în caz de război. La MApN sunt zone de unde se pot face reduceri cheltuieli, dar astfel de reduceri nu se pot face din tăierea normei de hrană sau reducerea salariilor sau modul de calcul al pensiilor militare”, a mai explicat Radu Miruță.

Impact de 2,5 miliarde de euro

Propunerea a fost făcută în ultima ședință a coaliției de guvernare, în contextul în care guvernanții pregătesc bugetul de stat pe anul 2026.

„Din toți cei care au această normă, mai mult de o treime sunt din armată și interne, în jur de 800 de milioane de lei. Restul sunt din alte instituții. Impactul ar fi de 2,4-2,5 miliarde de lei, după calculele pe care le-au făcut cei de la finanțe”, a precizat Kelemen Hunor.

Discuția finală pe buget va aduce adevărata bătălie, susține șeful PSD, Sorin Grindeanu. Înainte de adoptarea bugetului, trebuie aprobate prin odonanță de urgență pachetul de reformă în administrație și cel de relansare economică, decizie la care liderii coaliției de guvernare au ajuns în cadrul ultimelor discuții. PSD condiționează însă și un pache de măsuri sociale.