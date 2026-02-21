Kelemen Hunor, despre Ilie Bolojan: „Extrem, extrem de rezistent la toate atacurile”

Kelemen Hunor îl consideră pe premierul Ilie Bolojan „extrem de rezistent” în fața criticilor și presiunilor politice. Liderul UDMR spune că îi cunoaștea determinarea dinainte ca Bolojan să ajungă șefia Guvernului, descriindu-l drept un om „încăpățânat”, dar cu o capacitate remarcabilă de a face față atacurilor.



Invitat, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV ,să-l descrie într-un singur cuvânt, președintele UDMR a ales termenul „rezistent”, explicând că ultimele luni i-au confirmat această impresie.

„Extrem, extrem de rezistent la toate atacurile. Astăzi asta aș spune. În ultima perioadă am văzut ce s-a întâmplat și rezistă, extrem de rezistent”, a afirmat Kelemen Hunor, citat de News.ro.

Liderul UDMR a adăugat că nu a avut așteptări speciale înainte ca Bolojan să ajungă în București, dar îl știa ca fiind „încăpățânat” încă din perioada în care acesta era secretar general al Guvernului.

Întrebat despre tensiunile din interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a refuzat să comenteze, precizând că nu dorește să se pronunțe nici despre PNL, nici despre USR sau PSD.

„E treaba fiecărui lider să țină partidul într-o anumită direcție. Nu am urmărit și nu urmăresc partidele politice. Asta e treaba jurnaliștilor, analiștilor și a celor care sunt membri în PNL, PSD, USR sau, în cazul nostru, în UDMR”, a spus liderul Uniunii.

Kelemen Hunor dă șanse actualei Coaliții de guvernare să ajungă în 2027

Amintim că, în aceeași emisiune, liderul UDMR a afirmat că relațiile dintre PSD și USR sunt mult mai bune decât își imaginează publicul.