Primul pas pentru revocarea lui Bădălău. Vot în unanimitate la Comisiile de buget-finanțe

Aleșii din comisiile de specialitate din Parlament au dat un vot în unanimitata pentru revocarea lui Niculae Bădălău de la Curtea de Conturi. Ultimul pas va fi votul din plenul reunit.

Birourile Permanente Reunite au decis declanșarea revocării din funcția de vicepreședinte a lui Bădălău la Curtea de Conturi. Raportul urmează să intre la votul din plen tot luni, 5 decembrie.

Solicitarea a fost depusă la Birourile Permanente de PSD. Potrivit PSD, rațiunile de securitate care au stat la baza amânării lucrărilor comisiilor sunt cunoscute și de liderii USR care au acuzat în nenumărate rânduri că PSD prelungește revocarea lui Bădălău din funcție, după ce fostul senator PSD a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Niculae Bădălău, arestat pentru 30 de zile

Curtea de Apel București a decis luni arestarea pentru 30 de zile a lui Niculae Bădălău, vicepreședinte al Curții de Conturi și fost ministru PSD al Economiei.

Niculae Bădălău a fost reținut duminică seară pentru 24 de ore de DNA pentru comiterea infracțiunilor de dare de mită și trafic de influență. Luni, acesta a fost adus încătușat la instanță.

Potrivit anchetatorilor, Niculae Bădălău „i-ar fi pretins unui primar de comună” să atribuie un contract unei societăți administrate de o rudă a acestuia „lăsând să se creadă că are influenţă asupra unei persoane din conducerea Companiei Naţionale de Investiţii”.

Poziția șefului PSD

Președintele PSD susține că Niculae Bădălău trebuia să-și aleagă ce rol să joace în spațiul public, politic, de om de afaceri sau de tehnocrat, și faptul că social-democrații au decis revocarea de urgență a acestuia.

„S-a decis deja şi am solicitat că la prima şedinţă comună în Parlament să îl înlocuim din funcţia lui. Nu era membru al Partidului Social Democrat, dar am fost colegi. Să aşteptăm. E o decizie a unor magistraţi, a unui procuror de a-l reţine 24 de ore. Au fost cazuri de corupţie în Croaţia în Guvern, înseamnă că trăim într-o ţară normală. Nu trebuie să cântărim că sunt pesedişţi sau useristi. Clotilde are probleme penale. Eu am ieşit din asta, nu cred că există forţe oculte care l-au urmărit pe Bădălău. Există greşeli personale”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat joi seara la RTV, dacă a fost afectat de anunțul privind Niculae Bădălău.