Cum vede Ciolacu cazul Bădălău: Ori rămâi om politic, ori faci afaceri. Când le combini, sfârşeşti greşit

Președintele PSD susține că Niculae Bădălău trebuia să-și aleagă ce rol să joace în spațiul public, politic, de om de afaceri sau de tehnocrat, și faptul că social-democrații au decis revocarea de urgență a acestuia.

„S-a decis deja şi am solicitat că la prima şedinţă comună în Parlament să îl înlocuim din funcţia lui. Nu era membru al Partidului Social Democrat, dar am fost colegi. Să aşteptăm. E o decizie a unor magistraţi, a unui procuror de a-l reţine 24 de ore. Au fost cazuri de corupţie în Croaţia în Guvern, înseamnă că trăim într-o ţară normală. Nu trebuie să cântărim că sunt pesedişţi sau useristi. Clotilde are probleme penale. Eu am ieşit din asta, nu cred că există forţe oculte care l-au urmărit pe Bădălău. Există greşeli personale”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat joi seara la RTV, dacă a fost afectat de anunțul privind Niculae Bădălău.

Președintele PSD a adăugat că l-a cunoscut şi nu se aştepta la acest lucru. Ceea ce nu a spus Marcel Ciolacu e faptul că Bădălău nu făcea parte tocmai din gruparea care-l simpatiza pe el, în condițiile în care fostul lider de la Giurgiu a fost un om de încredere al lui Liviu Dragnea. Bădălău chiar a trădat în octombrie 2018 tabăra formată din persoane ca Ciolacu, Marian Neacșu, Gabriela Firea sau Paul Stănescu.

„Implică un statut când eşti la Curtea de Conturi. Trebuie să ne învăţăm rolurile în viaţă. Eu nu fac afaceri. Ori rămâi om politic, ori faci afaceri, când le combini sfârşeşti greşit, avem zeci de exemple din toate partidele. Nu pot să spun că mă bucur. Uman nu mă bucur nici pentru un adversar”, a completat Ciolacu.

Chestionat dacă este un blestem al PSD şi dacă nu îi este teamă că toţi preşedinţii partidului au ajuns și în pușcărie, Marcel Ciolacu a replicat: „Nu. Au fost şi preşedinti ai Camerelor. Asta e!”.

Luni, revocat din funcție

Comisiile din Parlament sunt așteptate să dea un raport, până luni, după ce Birourile Permanente Reunite au decis declanșarea revocării din funcția de vicepreședinte a lui Bădălău la Curtea de Conturi. Raportul va fi votat luni în plen.

Comisiile de buget-finanţe ale Camerei Deputaților și Senatului au termen până luni, 5 decembrie, la ora 12.00, să întocmească raportul cu privire la revocarea lui Niculae Bădălău din funcţia de vicepreședinte la Curtea de Conturi, urmând ca raportul să intre la vot în plenul reunit al Parlamentului de la 14.00, relatează Agerpres.

Curtea de Apel București a decis luni arestarea pentru 30 de zile a lui Niculae Bădălău, actual vicepreședinte al Curții de Conturi și fost ministru PSD al Economiei.

Fostul ministru al Economiei a fost reținut duminică seară pentru 24 de ore de DNA pentru comiterea infracțiunilor de dare de mită și trafic de influență. Luni, acesta a fost adus încătușat la instanță.

Potrivit anchetatorilor, Niculae Bădălău „i-ar fi pretins unui primar de comună” să atribuie un contract unei societăți administrate de o rudă a acestuia „lăsând să se creadă că are influenţă asupra unei persoane din conducerea Companiei Naţionale de Investiţii”.