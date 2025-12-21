search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Zelenski îl înlocuiește pe şeful Comandamentului Aerian Sudic după atacurile ruse asupra Odesei

Război în Ucraina
Kievul intenţionează să-l înlocuiască pe şeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma atacurilor ruseşti intensificate asupra regiunii Odesa, a anunțat preşedintele Volodimir Zelenski.

„Întărim apărarea aeriană şi, să fim sinceri, vom întări şi comandamentul. Astăzi am ridicat această problemă privind înlocuirea comandantului... Cred că vor găsi un alt candidat. Pentru că trebuie să reacţionăm în timp util, rapid”, a spus el, potrivit news.ro.

Rusia a lansat un nou atac asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, în noaptea de 19 decembrie, ucigând cel puţin opt persoane şi rănind alte 27.

O parte dintre victime se aflau într-un autobuz care a fost lovit în „epicentrul” atacului rus, a raportat Serviciul de Urgenţă al Statului.

Pe 18 decembrie, o dronă de atac rusă a lovit o maşină civilă care traversa un pod în regiunea Odesa, ucigând o femeie şi rănind cei trei copii ai acesteia, a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Infrastructura portuară a regiunii Odesa este ţinta regulată a atacurilor ruseşti. Recentele atacuri asupra regiunii au provocat întreruperi de curent zile la rând şi au lăsat locuitorii fără apă curentă.

„Oricât de dificil ar fi pentru noi, trebuie să protejăm cât mai mulţi oameni posibil, să protejăm Odesa şi celelalte regiuni ale noastre cât mai mult posibil”, a declarat Zelenski despre înlocuirea planificată.

