 Grindeanu anunță că PSD decide miercuri dacă intră în Guvernul Luca Niculescu. Ce spune despre alegerile anticipate | adevarul.ro
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Grindeanu anunță că PSD decide miercuri dacă intră în Guvernul Luca Niculescu. Ce spune despre alegerile anticipate

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații vor decide miercuri dacă participă sau nu la formarea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Decizia va fi luată în cadrul unei ședințe a Consiliului Politic Național, programată la ora 16:00.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Liderul PSD a vorbit și despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, despre care a spus că ar fi nefavorabile României, în special din cauza efectelor asupra economiei și a întârzierilor în adoptarea bugetului.

Întrebat dacă partidul este pregătit pentru un asemenea scenariu, Grindeanu a precizat că nu a văzut niciun comunicat oficial al Președinției care să confirme că Nicușor Dan intenționează să dizolve Parlamentul.

„E un scenariu care pare de nedorit, chiar e de nedorit pentru România, pentru economie, pentru că ar însemna cel mai devreme undeva în februarie să avem alegeri anticipate, fără rectificare, fără buget, cu un guvern interimar până atunci, cu lipsa unei decizii și cu lucrurile care pot să derapeze și mai mult”, a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

Președintele PSD a subliniat însă că alegerile anticipate reprezintă o posibilitate constituțională și că partidul se pregătește inclusiv pentru această variantă.

„Eu vă asigur în ceea ce ne privește că vom fi pregătiți, PSD, de altfel am și dat drumul la chestiuni organizatorice, treburi care țin de bucătăria noastră internă de pregătiri pentru un asemenea scenariu”, a afirmat acesta.

La ședința de miercuri, Grindeanu le va prezenta colegilor săi opțiunile discutate pentru formarea noului Executiv, împreună cu avantajele și dezavantajele fiecăreia.

Prima variantă este ca PSD să nu susțină Guvernul propus de Luca Niculescu și să rămână în afara Executivului.

A doua posibilitate este formarea unui guvern tehnocrat. Grindeanu și-a exprimat însă rezervele față de această soluție, pe care o consideră vulnerabilă politic.

„Din perspectiva mea, nu e o variantă solidă, pentru că ăsta e un guvern slab, ăsta e un Guvern care de-a doua zi va fi guvernul nimănui. Am mai avut exemplu ăsta în 2015-2016. Nu suntem într-o perioadă în care să facem experimente”, a declarat liderul PSD.

A treia opțiune ar fi un guvern politic, iar în acest caz sunt posibile mai multe formule: un Executiv format în jurul PSD sau o coaliție mai largă, cu participarea mai multor partide.

Grindeanu a spus că își dorește o majoritate transparentă, care să își asume public responsabilitatea guvernării.

Sorin Grindeanu a precizat că, în cazul în care social-democrații decid să intre la guvernare, îi vor solicita premierului desemnat ca, în termen de două săptămâni, să prezinte Parlamentului situația financiară reală a României.

Potrivit liderului PSD, o asemenea prezentare ar trebui să ofere o imagine clară asupra stării bugetului și asupra problemelor economice pe care viitorul Executiv va trebui să le gestioneze.

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