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CCR decide că autoritățile din domeniul concurenței pot folosi documente colectate de alte instituții

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Curtea Constituțională a României a decis că prevederea din Legea concurenței care permite Consiliului Concurenței să utilizeze informații și documente colectate de alte autorități și instituții publice este constituțională. Decizia a fost pronunțată într-un litigiu care vizează sancțiuni de 10,3 milioane de lei aplicate în 2018 unor 13 companii acuzate că și-ar fi împărțit contractele la licitații organizate de Transgaz.

Judecătorii CCR
Consiliul Concurenței poate folosi în continuare informații colectate de alte instituții Foto: Inquam Photos

CCR a respins excepția de neconstituționalitate ridicată în cadrul procesului și a confirmat astfel că informațiile și documentele obținute de alte instituții publice în exercitarea atribuțiilor lor pot fi utilizate, în condițiile legii, de Consiliul Concurenței în activitatea de investigare a unor posibile încălcări ale legislației concurenței.

Cazul în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate are legătură cu o investigație privind licitații organizate de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș pentru atribuirea unor contracte de construcție a conductelor de transport al gazelor naturale și de execuție a unor lucrări conexe.

În urma investigației, în 2018, Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în valoare totală de 10,3 milioane de lei unui număr de 13 companii. Autoritatea a constatat încălcări ale legislației concurenței legate de împărțirea contractelor la licitațiile organizate de Transgaz.

Ce a decis CCR

Excepția de neconstituționalitate a vizat prevederea din Legea concurenței care permite Consiliului Concurenței să utilizeze, în condițiile legii, informații și documente colectate de alte autorități și instituții publice în desfășurarea activităților specifice acestora.

Prin decizia pronunțată, Curtea Constituțională a respins excepția și a confirmat compatibilitatea prevederii cu Constituția României.

Decizia are implicații pentru modul în care Consiliul Concurenței poate utiliza informațiile existente în posesia altor instituții ale statului atunci când investighează posibile practici anticoncurențiale.

Informațiile colectate de alte instituții pot fi folosite în investigații

Hotărârea CCR menține cadrul legal prin care Consiliul Concurenței poate valorifica, în condițiile prevăzute de lege, documente și informații colectate de alte autorități în timpul activităților desfășurate de acestea.

Cooperarea dintre instituțiile publice poate avea un rol important în investigațiile privind posibile înțelegeri între companii, în special în cazurile referitoare la procedurile de achiziții publice.

Trucarea licitațiilor reprezintă una dintre formele de practici anticoncurențiale urmărite de autoritățile de concurență, iar documentele obținute de alte instituții pot furniza informații relevante pentru identificarea și investigarea unor astfel de practici.

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