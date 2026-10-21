România ar putea amâna închiderea centralelor pe cărbune. CCR reia dezbaterile privind legea decarbonizării

Curtea Constituțională a României reia astăzi, 21 octombrie, dezbaterile asupra sesizării președintelui Nicușor Dan privind modificările legislative referitoare la retragerea centralelor pe cărbune. Șeful Statului contestă prevederile care schimbă regulile de retragere din exploatare a unor unități energetice pe bază de lignit și huilă. Parlamentul a transmis legea președintelui pentru promulgare pe 7 august. În sesizarea adresată CCR, Nicușor Dan susține că noile reguli ar putea întârzia eliminarea surselor poluante și ar ridica probleme în privința respectării obligațiilor de protecție a mediului.

CCR reia dezbaterile privind legea decarbonizării Foto: revistabiz.ro

Modificările prevăd că retragerea din exploatare a unor centrale existente poate fi condiționată de instalarea și punerea în funcțiune a unor surse alternative, cu emisii reduse de carbon. Legea introduce și excepții de la interdicția de a pune în funcțiune noi centrale energetice pe cărbune.

Președintele susține că legea poate face incert calendarul retragerii centralelor poluante, deoarece realizarea surselor alternative nu este legată de un termen-limită suficient de clar. În opinia sa, această situație ar putea afecta atât angajamentele asumate de România prin PNRR, cât și obligațiile constituționale privind protecția mediului.

CCR urmează să analizeze argumentele din sesizare și să se pronunțe asupra constituționalității modificărilor.

Ce modificări aducea legea decarbonizării

Legea schimbă regulile privind închiderea centralelor pe lignit și huilă. Potrivit noilor prevederi, unele dintre acestea vor putea fi scoase din funcțiune doar după ce vor fi puse în funcțiune alte surse de producere a energiei, cu emisii mai reduse de carbon.

Legea introduce și excepții de la interdicția de a pune în funcțiune noi unități pe cărbune. În anumite situații, emiterea licențelor și a permiselor necesare este condiționată de obținerea unui aviz conform al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

De ce a contestat Nicușor Dan legea

Șeful Statului invocă și prevederile constituționale privind dreptul la un mediu sănătos și obligația statului de a proteja mediul înconjurător.

„Aceste norme constituționale nu stabilesc un anumit model energetic și nu impun în mod direct o anumită tehnologie sau un anumit calendar de retragere a capacităților pe cărbune”, se arată în sesizare.

Președintele susține însă că modificările legislative trebuie să respecte obligațiile constituționale privind protecția mediului, chiar dacă statul are libertatea de a decide cum organizează sectorul energetic.

Decizia CCR va stabili dacă modificările contestate respectă prevederile Constituției. Vom reveni cu detalii și cu hotărârea Curții după încheierea dezbaterilor.