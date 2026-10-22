CCR a respins sesizarea USR și PNL privind schimbarea conducerii Camerei Deputaților

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins joi, 22 octombrie, cu majoritate de voturi, sesizarea de neconstituționalitate privind hotărârea Camerei Deputaților referitoare la alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor forului legislativ.

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„Susţinerile autorilor sesizării vizează aspecte ce ţin de negocierea locurilor de vicepreşedinţi, secretari şi chestori de către liderii grupurilor parlamentare, negociere care se realizează cu respectarea principiului configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor.

Examinarea modului concret în care fiecare lider de grup parlamentar tratează cu ceilalţi lideri de grup parlamentar repartizarea locurilor de vicepreşedinţi, secretari şi chestori pe fiecare sesiune parlamentară în parte nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale”, transmite CCR într-un comunicat.

Judecătorii CCR explică faptul că repartizarea funcțiilor din Biroul permanent al Camerei Deputaților depinde de mai mulți factori: tipul funcției negociate, sesiunile parlamentare pentru care se face repartizarea și configurația politică a Camerei, care trebuie analizată la nivelul întregii legislaturi, nu doar al unei singure sesiuni.

De asemenea, CCR adaugă că dezacordurile liderilor grupurilor parlamentare privind repartizarea funcțiilor se rezolvă prin votul majoritar al deputaților, nu prin controlul de constituționalitate.

Nemulțumirile privind locurile alocate grupurilor parlamentare pentru sesiunea septembrie-decembrie 2026 nu țin de constituționalitatea hotărârii, iar soluționarea lor nu intră în atribuțiile CCR.

Decizia este definitivă și obligatorie pentru toată lumea.

Ce conține sesizarea

La începutul lui septembrie, USR și PNL au depus o sesizare la CCR după ce Camera Deputaților a modificat componența Biroului Permanent. Doi reprezentanți ai celor două partide au fost înlocuiți cu parlamentari de la AUR și SOS România.

Scandalul a izbucnit chiar la începutul primei ședințe de plen din noua sesiune.

Deputații PNL și USR au contestat repartizarea funcțiilor și au părăsit sala, acuzând că două dintre pozițiile pe care le dețineau au fost cedate către AUR și SOS România.

„Astăzi s-a creat o majoritate toxică în Parlament: PSD și extremiștii. Nu mai vorbim despre declarații, speculații sau despre jocuri politice făcute în culise, ci despre un vot concret, dat la vedere, prin care PSD a ales să le ofere extremiștilor mai multă putere în conducerea Camerei Deputaților.

Acesta este rezultatul politic al votului de astăzi și PSD trebuie să și-l asume. Dacă aceasta este noua majoritate pe care PSD vrea să construiască în Parlament, atunci așteptăm să vedem și noul guvern susținut de această majoritate. Iar dacă nu există o majoritate capabilă să guverneze România responsabil și să păstreze direcția europeană a țării, atunci soluția democratică este întoarcerea la votul românilor: alegeri anticipate”, a declarat Diana Stoica, liderul deputaților USR, citată în comunicatul transmis de partid.