 Cum va arăta noua declarație de avere. Demnitarii vor bifa doar praguri valorice în euro, în locul sumelor exacte | adevarul.ro
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Cum va arăta noua declarație de avere. Demnitarii vor bifa doar praguri valorice în euro, în locul sumelor exacte

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Declarațiile de avere intră într-o nouă etapă după modificările adoptate în Parlament pentru alinierea legislației privind integritatea la cerințele europene. Noul format schimbă raportarea bunurilor, veniturilor și datoriilor prin praguri valorice, în loc de sume exacte.

Parlament Romania
Demnitarii vor bifa doar praguri valorice în noua declarație FOTO Inquam Photos / George Călin

Un document oficial privind noul format al declarațiilor de interese financiare arată că sumele exacte detaliate până la ultimul leu vor fi înlocuite cu praguri valorice exprimate în euro sau raportate la salariul minim brut pe economie.

Potrivit noii Anexe privind „Declarația de interese financiare”, completarea datelor nu se va mai face prin înscrierea cifrelor exacte pentru fiecare categorie de active sau venituri, ci prin încadrarea automată în anumite praguri valorice fixe.

Principalele modificări

Principalele modificări introduse în structura declarației vizează renunțarea la raportarea sumelor exacte în favoarea unor categorii predefinite și a unor praguri valorice standardizate. Sistemul va popula automat tipurile de bunuri imobile și mobile, încadrându-le pe intervale valorice în euro, de la case și terenuri până la autovehicule, bijuterii, obiecte de artă și active financiare.

O schimbare importantă apare la capitolul veniturilor, unde se face o distincție clară în funcție de natura acestora. În timp ce veniturile anuale permanente, precum salariile, pensiile sau chiriile, sunt încadrate în praguri fixe exprimate tot în euro, veniturile ocazionale - cum ar fi premiile, donațiile, moștenirile sau jocurile de noroc - sunt calculate și raportate direct prin tranșe raportate la Salariul Minim Brut pe Economie.

În ceea ce privește datoriile, soldul cumulativ și valoarea creditelor vor fi exprimate tot pe grupe valorice în euro, menționându-se suplimentar și durata medie contractată în luni. Totodată, monitorizarea rămâne extrem de strictă pentru funcțiile politice și contractele finanțate din fonduri publice sau externe, aceste raportări extinzându-se inclusiv asupra copiilor minori aflați în întreținere.

Amendament la Legea ANI

Amintim că Parlamentul s-a reunit luni, 27 iulie, în sesiune extraordinară, după vacanța parlamentară, pentru a dezbate o serie de proiecte legislative considerate esențiale pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Camera Deputaților și Senatul au început lucrările în plen, urmând ca în zilele următoare proiectele să fie analizate și în comisiile de specialitate, înainte de votul final.

În acest context, parlamentarii PSD, PNL și USR au susținut un amendament luni seară, în comisia juridică a Camerei Deputaților, care înlocuiește actualele declarații de avere și de interese cu o declarație de interese financiare.

În cele din urmă, comisia a adoptat varianta susținută de PSD, PNL și USR, care înlocuiește actualele declarații de avere și de interese cu o declarație de interese financiare, potrivit Digi24.

Anterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că partidul va susține Legea Integrității doar în forma agreată cu Agenția Națională de Integritate și în concordanță cu deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene.

„PSD nu va susține modificări care slăbesc atribuțiile ANI sau creează portițe pentru liderii USR care au probleme cu legea”, a declarat liderul social-democrat.

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