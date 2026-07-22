Senatul discută prelungirea termenului pentru cota redusă de TVA la locuințe, după atacul cibernetic asupra ANCPI

În sesiunea extraordinară a Senatului de săptămâna viitoare, pe lângă proiectele de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR, vor fi votate și inițiative legislative privind situația de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe.

Președintele Senatului, Mircea Abdrudean, a propus ca toate partidele să susțină o soluție pentru persoanele care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare.

Aceasta prevede prelungirea, cel mai probabil până la 31 august, a termenului de aplicare a cotei reduse de TVA, astfel încât cumpărătorii să nu fie afectați de un blocaj administrativ care nu le aparține. Obiectivul principal al acestei sesiuni este de a asigura îndeplinirea angajamentelor europene, astfel încât România să nu piardă fondurile din PNRR.

Pe lângă jaloanele PNRR, pe agenda sesiunii extraordinare vor figura două proiecte de lege menite să rezolve situația de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), a cărei activitate a fost blocată în urma unui atac cibernetic. Acest blocaj administrativ a pus în pericol aplicarea cotei reduse de TVA pentru achiziția de locuințe.

Mircea Abrudean a făcut un apel la responsabilitate și a propus ca toate forțele politice să se alinieze în jurul unei singure soluții:

„Soluția este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil. Există soluții pentru fiecare dintre aceste proiecte, iar Parlamentul are toate instrumentele necesare pentru a le adopta. Acum este nevoie de voință politică și responsabilitate.”

Marți, 21 iulie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că parlamentarii social-democrați vor depune un amendament prin care majorarea TVA la locuințe să fie amânată până la 1 octombrie și le-a cerut tuturor formațiunilor politice să susțină inițiativa.

„PSD a redactat un amendament pentru prorogarea până la 1 octombrie a creșterii TVA de la 9% la 21%, din cauza atacului de la ANCPI”, a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a respins argumentele invocate de premierul Ilie Bolojan privind impactul bugetar al măsurii.

„Am văzut poziția de ieri a lui Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Dar nu reprezintă nicio gaură la buget”, a spus șeful PSD.

La rândul său, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunțat că a propus o soluție legislativă pentru persoanele care riscă să piardă cota redusă de TVA de 9% din cauza blocării sistemului informatic al ANCPI în urma atacului cibernetic.

Domnul Ilie Bolojan fie a fost informat greșit, fie nu a înțeles propunerea pe care am prezentat-o privind prelungirea TVA de 9% pentru achiziția unei locuințe”, a scris senatoarea.

Potrivit acesteia, soluția propusă vizează exclusiv persoanele care aveau deja antecontractele încheiate și care nu își pot finaliza tranzacțiile din cauza blocajului de la Cadastru.

„Ieri, în ședința conducerii PNL, am propus o soluție legislativă pentru oamenii care riscă să piardă cota de TVA de 9% la cumpărarea locuinței, nu din vina lor, ci pentru că sistemul informatic al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost blocat în urma unui atac cibernetic. Concret, am cerut o prelungire a termenului de aplicare până la 31 octombrie 2026”, a explicat Pauliuc.