 Guvernul retrage Strategia Biodiversității pentru a evita riscul unei penalități. Ilie Bolojan: „PSD se joacă, în total, cu 1,1 miliarde de euro” | adevarul.ro
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Guvernul retrage Strategia Biodiversității pentru a evita riscul unei penalități. Ilie Bolojan: „PSD se joacă, în total, cu 1,1 miliarde de euro”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți că Guvernul retrage Hotărârea de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 și că prevederile acesteia vor fi incluse într-un proiect de lege depus la Senat.

ilie bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan FOTO Mediafax / Alexandru Dobre

„Pentru mine și pentru Guvern nu există interes politic deasupra intereselor României. Iar când în joc sunt fonduri importante care intră în economia țării noastre, nu ne putem asuma riscul unor pierderi mari”, a transmis Ilie Bolojan într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că adoptarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 reprezenta un jalon asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar neîndeplinirea acestuia ar putea atrage o penalitate de peste 970 de milioane de euro.

„Adoptarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 reprezintă un jalon asumat de România în cadrul PNRR (Jalonul 31). Neîndeplinirea lui ar atrage o penalitate de peste 970 de milioane de euro”, a afirmat Bolojan.

Acesta a susținut că Executivul a îndeplinit jalonul printr-o hotărâre adoptată în ședința din 23 iulie 2026, cu avizul Ministerului Justiției, în baza angajamentelor asumate de România față de partenerii externi.

„Guvernul României a îndeplinit acest jalon printr-o hotărâre de guvern, în ședința din 23.07.2026, cu avizul Ministerului Justiției, în aplicarea prevederilor capitolului Mediu din Programul de guvernare și pentru respectarea angajamentelor externe asumate de România, de care depind nu numai bani pentru țară, ci și credibilitatea în fața finanțatorilor și partenerilor externi”, a transmis premierul interimar.

Bolojan a criticat demersurile PSD de contestare în instanță a unor hotărâri de guvern, afirmând că acestea ar putea afecta accesarea fondurilor europene.

„Ca să hărțuiască un guvern pe care l-a demis fără să aibă nimic de pus în loc, dar și ca să satisfacă interesele propriei clientele, PSD a declanșat o procedură de suspendare și anulare în justiție a mai multor hotărâri de guvern, inclusiv aceasta”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a mai spus că trei dintre actele normative contestate vizează obligații asumate de România pentru fonduri europene nerambursabile.

„PSD se joacă, în total, cu 1,1 miliarde de euro”, a acuzat Ilie Bolojan.

El a explicat că, deși consideră legală adoptarea hotărârii de guvern, nu își poate asuma riscul unei eventuale suspendări a actului normativ înainte de o decizie definitivă a instanței.

„Deși nu am niciun dubiu privind legalitatea adoptării hotărârilor, nu îmi pot asuma riscul unei eventuale suspendări a actului normativ până la soluționarea definitivă a cauzei. Responsabilitatea guvernării presupune prioritizarea intereselor României, pentru care o penalitate de aproape 1 miliard de euro este de neasumat. Este o responsabilitate pe care PSD pare că nu o poate înțelege”, a adăugat premierul interimar.

El a precizat totodată că forma actuală a strategiei a fost convenită cu Comisia Europeană, iar eventualele modificări ar putea afecta îndeplinirea jalonului din PNRR.

„În consecință, am decis să retragem Hotărârea de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030. Prevederile fac obiectul unui proiect de lege care a fost depus azi la Senat. Facem ce trebuie pentru România, vom vedea dacă PSD se va ține de cuvânt măcar de această dată. Atrag atenția că forma actuală a strategiei a fost convenită cu Comisia Europeană și eventualele modificări pot fi echivalate cu neîndeplinirea jalonului PNRR, ceea ce va atrage penalități”, a conchis Ilie Bolojan.

Anunțul vine în contextul în care Sorin Grindeanu a anunțat anterior că PSD a depus 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri şi sesizează Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea executării hotărârilor publicate de guvernul interimar. Printre acestea se numără și Strategia națională pentru conservarea biodiversității.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunțase, mai devreme în cursul zilei de marți, că strategia privind conservarea biodiversității va fi depusă în Parlament, în contextul disputei cu PSD privind modul de adoptare a documentului.

„Formalităţile nu pot pierde 1 miliard de euro pentru România. Dorinţa PSD de a ataca orice jalon din PNRR nu poate pierde un miliard de euro pentru România. Am zis de la bun început, inclusiv oficial în şedinţele de Guvern, că îmi e indiferent dacă strategia privind biodiversitatea e adoptată prin Hotărâre de Guvern sau prin lege. Am cerut o analiză de la jurişti. Opinia juridică primită a fost că strategia nu e politică publică nouă, ci doar operaţionalizează obiective deja asumate prin zeci de tratate şi legi deja aflate în vigoare de ani de zile. Inclusiv cele 11 obiective principale asumate prin strategie sunt obiective existente pentru România de ani de zile”, a spus Diana Buzoianu.

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