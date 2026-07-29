 O primărie din țară vinde mașini abandonate cu prețuri plecând de la 50 de lei. Care sunt condițiile și lista autoturismelor | adevarul.ro
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O primărie din țară vinde mașini abandonate cu prețuri plecând de la 50 de lei. Care sunt condițiile și lista autoturismelor

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O primărie pune la vânzare 43 de autoturisme şi un scuter abandonate pe domeniul public, cu prețuri de pornire care încep de la doar 50 de lei. Printre ele se găsesc mașini bune doar pentru piese, dar și câteva care, cu răbdare și investiții, ar putea reveni pe șosele.

Maşini abandonate, scoase la licitaţie. FOTO: Gazeta de Cluj
Maşini abandonate, scoase la licitaţie. FOTO: Gazeta de Cluj

Geamuri sparte, caroserii mâncate de rugină, piese lipsă și vegetație crescută în jurul lor, aceasta este imaginea unora dintre cele 43 de mașini pe care Primăria Cluj-Napoca le scoate acum la licitație.

Vehiculele au fost ridicate de pe domeniul public după ce proprietarii nu au răspuns somațiilor trimise de autorități și nu au mai venit să le revendice. După parcurgerea etapelor legale, acestea au intrat în proprietatea primăriei și sunt acum vândute prin licitație.

Lotul este unul pestriț. Unele mașini sunt aproape de capătul drumului și probabil vor ajunge la dezmembrări, însă altele păstrează încă elemente care ar putea interesa un amator de chilipiruri. Diferențele se văd și în preț: licitația pornește de la 50 de lei, iar cele mai mari valori din lot ajung la 400 de lei pentru mărci precum Volkswagen și Renault.

Printre autoturisme se află și un model german care pare să fi avut o viață mai bună înainte să fie abandonat. Are interior din piele și cotieră, însă lipsa sistemului de climatizare și anii petrecuți afară și-au spus cuvântul. Prețul de pornire este de 150 de lei.

Cei care vor să vadă mașinile înainte de licitație o pot face până pe 31 iulie, între orele 09:00 și 11:00, la depozitul din Cluj-Napoca, strada Nădășel nr. 4A, în incinta SC Reformatex.

Pentru a participa la licitație, trebuie plătită o garanție de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al mașinii pentru care licitează. De asemenea, este necesară prezentarea unor certificate fiscale care să arate că participanții nu au datorii către bugetul de stat și către Direcția de Taxe și Impozite Locale.

După încheierea licitației, cei care cumpără mașinile trebuie să le achite și să le ridice din depozit în termen de 10 zile.

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