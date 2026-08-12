Rusia eliberează un fost pușcaș marin american bolnav, după patru ani de detenție. Trump spune că Putin nu a cerut nimic în schimb

Moscova a acceptat eliberarea fostului pușcaș marin american Robert Gilman, din motive umanitare, a anunțat președintele SUA, Donald Trump, pe 11 august, în urma unor discuții cu omologul său rus, Vladimir Putin.

Anunțul vine în contextul unor îngrijorări tot mai mari privind starea de sănătate a lui Gilman, care a fost internat în spital în iunie, suferind de o afecțiune medicală gravă. Oficialii americani făcuseră apel la Moscova pentru eliberarea sa, în vederea unui tratament în Statele Unite.

Gilman, în vârstă de 32 de ani, profesor de limba engleză care servise pentru scurt timp în armata americană, a fost reținut în Voronej, în sud-vestul Rusiei, în ianuarie 2022.

Cetățeanul american a fost condamnat pentru presupusa agresare a unui polițist în timp ce se afla sub influența alcoolului, acuzație contestată de familia sa.

Inițial, a fost condamnat la patru ani și jumătate de închisoare, pedeapsă redusă ulterior cu un an. Totuși, în 2025, un tribunal rus i-a mai adăugat 10 ani, pentru alte trei presupuse agresiuni, potrivit agenției de presă pro-Kremlin Interfax.

Eric Lebson, director de strategie al grupului de advocacy Global Reach, a declarat pentru Radio Europa Liberă/Radio Libertatea că Gilman suferise, în timpul spitalizării, un episod de „stupoare disociativă” și că, pe durata detenției, fusese „supus unui tratament dur și abuziv”.

Gilman se află acum într-un avion cu destinația Washington, D.C., însoțit de mama sa, Nancy, și de oficiali americani, urmând să fie transportat ulterior în Texas pentru tratament.

Potrivit lui Trump, nu a avut loc niciun schimb de prizonieri cu Rusia, Moscova necerând nimic în schimb.

„Mulțumesc extraordinarei mele echipe, inclusiv trimisului special pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, trimisului special pentru problema ostaticilor, Adam Boehler, directorului superior pentru contraterorism, Sebastian Gorka, lui Jared Kushner și multor altora care au făcut posibil acest lucru”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social.

Rusia a fost acuzată în repetate rânduri că vizează și încarcerează cetățeni occidentali, folosindu-i ulterior drept monedă de schimb pentru eliberarea unor agenți ruși deținuți în străinătate. În ultimii ani au avut loc mai multe astfel de schimburi, atât sub administrația Trump, cât și sub cea a predecesorului său, fostul președinte american Joe Biden.

„Mulțumim Rusiei pentru colaborarea cu trimisul special Steve Witkoff în vederea eliberării domnului Gilman și pentru că i-a permis să primească tratamentul medical necesar aici, în Statele Unite”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, într-un comunicat.

„Deși apreciem acest pas pozitiv, continuăm să cerem eliberarea imediată a tuturor celorlalți cetățeni americani deținuți pe nedrept, inclusiv a lui Stephen Hubbard, reținut în mod nejustificat.”