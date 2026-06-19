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SURSE Lovitură de teatru în PNL: cum vrea tabăra Veștea să oprească Congresul lui Bolojan

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Tensiunile din interiorul Partidului Național Liberal se adâncesc înaintea Congresului extraordinar programat duminică, 21 iunie. Potrivit unor surse apropiate echipei lui Adrian Veștea, mai mulți liberali au contestat în instanță deciziile conducerii partidului privind convocarea forurilor statutare și solicită suspendarea de urgență a acestora.

Mai mulți liberali au contestat în instanță deciziile conducerii PNL FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Mai mulți liberali au contestat în instanță deciziile conducerii PNL FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

A fost depusă o cerere de suspendare a Deciziilor Biroului Politic Național nr. 26 și nr. 27 din 17 iunie 2026, prin care au fost convocate un Consiliu Național Extraordinar pentru data de 19 iunie și un Congres Extraordinar pentru 21 iunie.

Contestatarii susțin că cele două decizii au fost adoptate cu încălcarea prevederilor statutare și că scopul real al procedurii este modificarea Statutului PNL și eliminarea membrilor care exprimă opinii diferite față de actuala conducere.

Totodată, sursele afirmă că a fost introdusă și o acțiune în instanță împotriva PNL și a președintelui partidului, prin care se solicită angajarea răspunderii civile delictuale și plata unor daune morale de câte 250.000 de lei pentru fiecare reclamant, valoarea totală a despăgubirilor solicitate ridicându-se la 4.000.000 lei în total.

Acuzații de încălcare a Statutului PNL

Potrivit surselor, una dintre principalele obiecții vizează faptul că Biroul Politic Național (BPN) ar fi convocat Congresul Extraordinar, deși, conform Statutului PNL, această competență aparține exclusiv Consiliului Național.

De asemenea, contestatarii susțin că actuala conducere a creat un „Consiliu Național Extraordinar” format din aproximativ 800 de delegați, structură care nu este prevăzută în statutul partidului.

O altă critică se referă la introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Național a unor modificări statutare, deși schimbarea Statutului poate fi decisă exclusiv de Congres, potrivit regulilor interne ale formațiunii.

„Termenele statutare au fost eliminate”

Sursele apropiate echipei lui Adrian Veștea susțin că procedura de organizare a Congresului a fost accelerată în mod nejustificat.

Acestea invocă faptul că Statutul prevede termene minime de 45 de zile pentru organizarea alegerilor în structurile partidului înainte de Congres și de 60 de zile pentru stabilirea elementelor de organizare, în timp ce actualul calendar ar comprima întregul proces în doar câteva zile.

Printre acuzații se numără și introducerea votului deschis pentru anumite decizii, deși Statutul PNL ar prevedea vot secret în cazul hotărârilor care privesc persoane.

Invocă și o hotărâre a Tribunalului Ilfov

Contestatarii mai susțin că actuala conducere a partidului ar fi ignorat o hotărâre executorie pronunțată de Tribunalul Ilfov la 18 iunie 2026, prin care au fost suspendate Deciziile BPN nr. 22 și nr. 25/2026.

Aceste decizii vizau, potrivit surselor, disciplina de vot a parlamentarilor la învestirea Guvernului și posibilitatea sancționării celor care nu respectă linia partidului.

În opinia contestatarilor, întregul mecanism urmărește sancționarea și eliminarea membrilor care exprimă poziții diferite de cele ale conducerii, aspect pe care îl consideră incompatibil atât cu prevederile statutare ale partidului, cât și cu drepturile fundamentale garantate de Constituție și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Până la această oră, conducerea PNL nu a transmis un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile formulate de contestatari.

Susținătorii lui Veștea, câștig de cauză în instanță. Sancțiunile dispuse de conducerea PNL împotriva lor, suspendate de Tribunalul Ilfov

Anterior, două decizii adoptate de Biroul Politic Național (BPN) al PNL în ședința din 15 iunie 2026 au fost contestate la Tribunalul Ilfov de membri ai partidului, nemulțumiți de măsurile impuse în legătură cu votul pentru învestirea Guvernului Veștea, susțin surse politice.

Joi seară, Partidul Național Liberal a anunțat că va ataca în termenul legal hotărârea Tribunalului Ilfov de a suspenda efectele a două decizii recente ale BPN al PNL, care aveau drept obiect conduita parlamentarilor liberali în legătură cu votarea unui eventual guvern Veștea, respectiv acceptarea unor eventuale poziții în cadrul unui asemenea guvern de către membrii de partid, se arată într-un comunicat transmis joi de PNL

„PNL informează că hotărârea Tribunalului Ilfov de azi nu afectează în niciun fel activitatea și opțiunile politice ale partidului – nici decizia de a NU vota un eventual guvern Veștea, nici organizarea Congresului Extraordinar, nici respingerea colaborării politice cu PSD.”

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