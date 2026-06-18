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Cum comentează șeful statului acuzațiile aduse de DNA primarului Capitalei

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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, 18 iunie, despre acuzaţiile aduse de DNA lui Ciprian Ciucu, că din câte înţelege sunt nişte chestiuni care nu vizează activitatea acestuia la Primăria Capitalei şi atunci e normal să continue.

Ciprian Ciucu și Nicușor Dan, la aceeași masă
Ciprian Ciucu și Nicușor Dan FOTO: Inquam Photos

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, la Bruxelles, cum comentează faptul că DNA l-a pus sub control judiciar pe Ciprian Ciucu şi dacă acesta ar trebui să îşi dea demisia de la Primăria Capitalei.

"Nu cunosc, bineînţeles că am aflat ca şi dumneavoastră informaţia asta, din câte înţeleg sunt nişte chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei şi atunci e normal să continue", a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre acuzaţiile care i se aduc lui Ciprian Ciucu.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, pentru luare de mită, pentru fapte din perioada când era primar al Sectorului 6.

”Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București. În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul CIUCU CIPRIAN. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul CIUCU CIPRIAN, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, potrivit DNA.

Primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, a declarat joi, după ce a stat timp de trei ore în sediul DNA, că este nevinovat, că nu are nimic de ascuns şi că va colabora cu organele judiciare.

Într-o postare pe Facebook, Ciucu afirmă că nu înțelege cum a ajuns în această situație și susține că este nevinovat.

A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat.

Referindu-se la acuzația de luare de mită, edilul spune că persoane implicate în dosar „s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut”:

„Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, se mai arată în postare.

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