search
Vineri, 19 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdoğan participă la ceremonia de intrare în serviciu a noii corvete a României

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele României, Nicușor Dan, va participa sâmbătă, la Istanbul, la ceremonia de acordare a pavilionului militar pentru corveta „Contraamiral August Roman”, construită în Turcia pentru Forțele Navale Române.

Nicușor Dan participă la Istanbul la ceremonia dedicată noii corvete. FOTO: X
Nicușor Dan participă la Istanbul la ceremonia dedicată noii corvete. FOTO: X

La eveniment va participa și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

Ceremonia va avea loc la Șantierul Naval Istanbul și marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române. După finalizarea etapelor tehnice și administrative necesare, nava va fi dislocată în România.

Potrivit Administrației Prezidențiale, noua corvetă din clasa HISAR va contribui la creșterea capacităților de supraveghere și reacție ale României în regiunea Mării Negre.

Nava este proiectată pentru misiuni de luptă la suprafață, apărare antiaeriană și război antisubmarin. De asemenea, poate fi utilizată pentru protejarea infrastructurii critice, apărarea comunicațiilor maritime și sprijinirea operațiunilor navale.

Întâlnire cu Erdoğan înaintea summitului NATO

Cu ocazia vizitei la Istanbul, Nicușor Dan va avea și o întrevedere cu Recep Tayyip Erdoğan.

Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile vor viza prioritățile Parteneriatului Strategic dintre România și Turcia, situația de securitate din regiunea Mării Negre și pregătirile pentru summitul NATO care va avea loc la Ankara în perioada 7-8 iulie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
digi24.ro
image
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ipocrizia USR în Justiție a devenit proverbială. „Fără penali”, doar până când procurorii ajung la ușa lor. Valuri de atacuri la adresa Justiției de la membrii USR, după ce Fritz a fost declarat în conflict de interese
gandul.ro
image
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
mediafax.ro
image
Oficial: Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK Salonic! Anunțul clubului elen
fanatik.ro
image
Schimbări la Congresul PNL. Cum va arăta noua structură de conducere a liberalilor
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Și-a dat demisia, după ce a anunțat în direct moartea tatălui lui Leo Messi, în timpul Cupei Mondiale
digisport.ro
image
Arnold Schwarzenegger și iubita cu 27 de ani mai tânără au atras toate privirile. Apariție rară împreună, după mai bine de un deceniu de relație
click.ro
image
Cablul submarin care leagă Egiptul de Siria a fost tăiat. Damascul acuză o „campanie sistematică de sabotaj”
antena3.ro
image
Cine este Michael Truel, tânărul de numai 25 de ani care şi-a vândut compania către Elon Musk pentru 60 de miliarde de dolari
zf.ro
image
Semafor radar, instalat pe drumul spre Poiana Braşov. Sistemul îi obligă pe vitezomani să frâneze
observatornews.ro
image
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
cancan.ro
image
2.500.000 pensii intră mai devreme pe card în iulie. De ce? Care români primesc bani în plus la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
prosport.ro
image
Ce obiect nu trebuie să lipsească din mașină când mergi în Bulgaria. Fără el poți fi amendat
playtech.ro
image
Ce cadou neașteptat a primit Georgiana Lobonț de la Dennis Man. Surpriză mare la nunta fotbalistului român
fanatik.ro
image
Tabăra Bolojan, lovită dur în plină luptă pentru putere în interiorul PNL, prin ancheta DNA asupra lui Ciprian Ciucu. „Justiția este oarbă, dar calendarul are o logică proprie”
ziare.com
image
"I-am auzit osul trosnind!" Accidentare groaznică la Cupa Mondială: jucătorii au început să plângă când i-au văzut piciorul
digisport.ro
image
Prima decizie favorabilă pentru Andreea Bostănică în conflictul cu Iuliana Beregoi. Ce a stabilit instanța:. „Eu nu am zis nimic fals, nimic neadevărat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux a lui Liviu Vârciu din Băneasa! Construirea ei a durat 4 ani, dar așteptarea a meritat. Are buncăr, cinema și piscină. E mai ceva ca în filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cod galben ANM de caniculă în zeci de județe! Temperaturile ajung la 36 de grade în mai multe zone HARTĂ
mediaflux.ro
image
Elveția - Bosnia, în istoria Cupei Mondiale » Așa ceva nu s-a văzut în 96 de ani
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Cât costă un pepene în Honolulu: „Doamne ferește dacă am mai văzut așa prețuri!”. Cristi și Raluca fac înconjurul lumii în 30 de zile
click.ro
image
Nicolai Tand, mărturisire emoționantă despre părinții săi. Ce le-ar găti dacă i-ar mai avea alături: „Mânca de trei ori pe zi”
click.ro
image
Horoscop 19-25 iunie. Bucurii neașteptate pentru Berbeci, Taurii trec printr-o perioadă de transformări, noi surse de venit pentru Gemeni, Vărsătorii au o perioadă favorabilă
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
Budinca cu orez si stafide Sursa fogto shutterstock 2375644625 jpg
Gustul copilăriei: budincă de orez cu stafide, așa cum o știi și o iubești
clickpentrufemei.ro
Jacobus de Cessolis Italy Chess players 1300 1400 jpg
Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce îi reproșează Ioana Ginghină, Nicoletei Luciu. Ce a deranjat-o pe actriță: „Asta m-a durut”
image
Cât costă un pepene în Honolulu: „Doamne ferește dacă am mai văzut așa prețuri!”. Cristi și Raluca fac înconjurul lumii în 30 de zile

OK! Magazine

image
Regina britanică nu se spăla și se îmbuiba cu zahăr. Duhnea și avea dinții cariați, după ce căzuse în patima dulce

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Boala care îl determină pe Tom Hanks să se mențină slab