Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdoğan participă la ceremonia de intrare în serviciu a noii corvete a României

Președintele României, Nicușor Dan, va participa sâmbătă, la Istanbul, la ceremonia de acordare a pavilionului militar pentru corveta „Contraamiral August Roman”, construită în Turcia pentru Forțele Navale Române.

La eveniment va participa și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

Ceremonia va avea loc la Șantierul Naval Istanbul și marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române. După finalizarea etapelor tehnice și administrative necesare, nava va fi dislocată în România.

Potrivit Administrației Prezidențiale, noua corvetă din clasa HISAR va contribui la creșterea capacităților de supraveghere și reacție ale României în regiunea Mării Negre.

Nava este proiectată pentru misiuni de luptă la suprafață, apărare antiaeriană și război antisubmarin. De asemenea, poate fi utilizată pentru protejarea infrastructurii critice, apărarea comunicațiilor maritime și sprijinirea operațiunilor navale.

Întâlnire cu Erdoğan înaintea summitului NATO

Cu ocazia vizitei la Istanbul, Nicușor Dan va avea și o întrevedere cu Recep Tayyip Erdoğan.

Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile vor viza prioritățile Parteneriatului Strategic dintre România și Turcia, situația de securitate din regiunea Mării Negre și pregătirile pentru summitul NATO care va avea loc la Ankara în perioada 7-8 iulie.