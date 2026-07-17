Președintele Nicușor Dan a dezvăluit ce scrie în celebrele carnețele pe care le poartă peste tot. Cine are acces la ele, deși conțin secrete

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit, într-un interviu pentru Observator, ce notează în celebrele carnețelele pe care le poartă mereu cu el,

Un carnețel cu coperţi negre este cel mai bun prieten al președintelui Nicușor Dan. Îl însoţeşte peste tot, la întâlniri cu șefi de state, în campanii electorale sau la interviuri, așa cum s-a întâmplat și în trenul de întoarcere acasă de la Kiev, când a acordat un interviu pentru Observator.

În interviu, Nicușor Dan a arătat agenda pe care o folosește în prezent, începută pe 18 martie 2026 e aproape completată în totalitate și a spus că are nevoie de trei agende pe an. Deșa se știe în mediul public că președintele are permanent o agendă cu el în care își notează tot felul de lucruri.

„E un amestec între chestiuni personale și unele mai secrete, de serviciu”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a arătat agenda pe care o folosește în prezent și a explicat ritmul în care le consumă.

„Asta pot să vă arăt. Am început-o pe 18 martie 2026 și e aproape de final. Bine, mai desenează și copiii prin ea. Am cam trei pe an”, mai spune el.

Președintele a povestit și cum a ajuns să primească un stoc întreg de carnețele, după ce firma de la care cumpărase unul a observat că le folosește:

„Mi-am cumpărat una și apoi firma de unde mi-am cumpărat-o mi-a trimis o cutie la Cotroceni. Mi-a spus foarte frumos: «Am văzut că le folosiți. Cadou din partea noastră»”.